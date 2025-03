La Real quiere pero no puede ante el Real Madrid

Lukas Otaegi Domingo, 30 de marzo 2025, 23:02 Comenta Compartir

.El partido no empezó de la mejor forma para la Real porque cuando todavía alguno de los más de mil aficionados que asistieron ayer al estadio Alfredo Di Estefano no se habían sentado en sus asientos, Weir adelantó al Real Madrid. La escocesa, que llegaba de ser protagonista en la victoria histórica del Madrid en el Clásico aportando dos goles, aprovechó un balón filtrado de Feller que cogió a la zaga de la Real desajustada para batir a Lete en el mano a mano con un tiro raso con el interior.

Real Madrid Misa; Antônia, María Méndez, Lakrar, Yasmim (Shei, m. 56); Toletti, Angeldahl; Feller (Athenea, m. 56), Weir (Moller, m. 60), Caicedo (Irune, m. 74) y Redondo (Bruun, m. 60). 3 - 0 Real Sociedad Lete; Emma, Cahynová, Apari, Lucía Rodríguez (Guridi, m. 78); Jacinto (Marcos, m. 78), Lezeta; Franssi, Lavogez (Intza, m. 64), Nerea Eizaguirre (Pardo, m. 64) y Amaiur (Mirari, m. 53). Goles 1-0, m.4: Weir. 2-0, m. 71: Moller. 3-0, m.4: Athenea.

Árbitra Acevedo Dudley (comité catalán). Amonestó a Franssi e Intza.

Incidencias Partido disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano ante 1.632 personas.

El guion del partido para el Real Madrid estaba definido: las blancas no tenían prisa por ganar metros y el objetivo era más forzar el error de la Real en la salida de balón. Y no le salió mal porque las blanquiazules cometieron muchos fallos, que el Real Madrid intentó aprovechar colocando balones a sus extremos a la espalda de las laterales. No menos de tres veces lo intentaron en los primeros diez minutos, en los que Lucía Rodriguez, ante su exequipo, se vio totalmente superada por la velocidad de Feller.

Pasado el primer cuarto de hora, llegó la primera ocasion de las txuri-urdin. Un córner en corto acabó en un centro de Eizagirre que fue despejado con ciertos problemas por la zaga local. Ese tímido acercamiento por hache o por be supuso un punto de inflexión acumulando ocasiones en las botas de la capitana de la Real. La más clara, un centro raso al que no consiguieron llegar ni Franssi ni Sarriegi.

Tanto falló la Real que volvió a jugarse a lo que quiso el Real Madrid. Las locales trataban de bajar revoluciones y la Real intentando poner orden a un partido desordenado y plagado de errores. En ese contexto, cualquiera pudo marcar antes del descanso. El Real Madrid aprovechó un despiste de Andreia en su campo para que Angeldan lo intentara desde lejos, pero su disparo se fue alto en su intento de sorprender a Lete. En la Real fue Eizagirre quien tras un rápido saque de banda, tiró un caño a María Méndez y obligó a Misa a sacar una muy buena mano para enviar el balon a córner. Se llegó así con desventaja para la Real al descanso.

El descanso sienta mal a la Real

En la segunda mitad, el Real Madrid siguió percutiendo por la banda de Lucía Rodríguez hasta generar cuatro ocasiones en los primeros diez minutos. La cosa pintaba mal. Algo había que hacer, así que Sánchez Vera dio entrada a Mirari, Intza y Pardo antes del minuto 65. Claro que el técnico del Real Madrid también movió sus fichas y en ese intercambio ganó el equipo que más fondo de armario tiene. Así, con dos jugadoras salientes desde el banquillo, fabricó el Real Madrid el segundo tanto.

En el minuto 70, se le escapó el control a Apari en su propia área y Bruun lo aprovechó para asistir a Moller, que solo tuvo que empujar el balón ante una Lete que nada pudo hacer.

La zumarragarra consiguió retener a las madridistas con paradas de mucho mérito. Sin embargo, seis minutos después de haber recibido el segundo, Bruun bajó el balón con el pecho asistiendo a Athenea para hacer el tercero.

El cuarto partido jugado ante el Real Madrid esta temporada (los dos de Liga, Copa y Supercopa) acabó igual que los tres anteriores dejando ya muy lejos la tercera plaza que da acceso a Europa.