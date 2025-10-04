La Real paga caro sus errores y cae ante el Tenerife en Zubieta

La Real firma su primera derrota de la temporada en un choque en el que al equipo le ha condenado la imprecisión de los primeros ... veinte minutos del encuentro. Las de Arturo Ruiz no han podido hacer frente a los dos goles del Tenerife antes de que se cumpliera el ecuador de la primera mitad, y un solitario tanto de Edna Imade no ha sido suficiente para firmar la remontada en Zubieta. De esta manera, las blanquiazules se marchan por primera vez en Liga de vacío, en un enfrentamiento en el que una de las grandes sorpresas ha sido la ausencia de Nerea Eizagirre.

El Tenerife, muy bien colocado en el campo, ha impedido que las de Arturo Ruiz dominaran en los primeros compases, como sí lo venían haciendo en el resto de los partidos de este arranque liguero. Las visitantes, con una presión muy alta en campo contrario, han descolocado a una Real a la que le ha costado mucho generar en ataque.

Sakina Ouzraoui, delantera del Tenerife, ha sido un auténtico quebradero de cabeza para la zaga txuri-urdin en la primera mitad. Sin Nerea Eizagirre sobre el césped, Ainhoa Moraza ha asumido la capitanía tras el pitido inicial, pero la donostiarra no ha firmado uno de sus mejores encuentros. Dos errores defensivos de la exjugadora del Atlético de Madrid —un balón aéreo al que ni ella ni María Molina han ido a disputar, y un penalti muy claro— han dado a las visitantes la opción de adelantarse por partida doble en los primeros veinte minutos del choque.

Cuando parecía que la Real estaba más indefensa que nunca —dos goles abajo, sin ideas claras e imprecisa—, un grave error de Fatou en la salida de balón ha permitido a Edna Imade recortar distancias y dar aire a un conjunto donostiarra incómodo durante toda la primera mitad. Las estadísticas hablaban por sí solas: un solo disparo a portería para la Real frente a seis del equipo liderado por Eder Maestre.

Conscientes de que lograr los tres puntos era vital en un duelo directo entre dos plantillas ambiciosas por estar entre las punteras de la competición, la Real ha salido con más decisión tras el paso por vestuarios. El descaro de Aiara Agirrezabala por la banda izquierda ha aportado mucho al equipo, que ha conseguido encerrar al Tenerife en su propio campo y hacerlo sufrir durante toda la segunda parte.

La delantera nigeriana ha tenido la opción de empatar el encuentro, tras una buena jugada por la banda derecha y un gran centro de Lucía Rodríguez. El cabezazo, que ha superado a la portera rival, no ha sobrepasado la línea de gol debido a que el bote del balón ha tomado una dirección contraria a la portería.

El asedio txuri-urdin durante el transcurso de la segunda mitad no ha sido suficiente para poner las tablas en el marcador. Es cierto que las de Arturo Ruiz lo han intentado hasta el final, pero esa imprecisión del inicio ha condenado a una plantilla que se va de vacío de su propia casa. A pesar de la derrota, el equipo ha dejado muy buenas sensaciones. Todavía como terceras en la clasificación general, a pesar de que el Tenerife haya recortado tres puntos, las blanquiazules se medirán al Granada en la próxima jornada (sábado 11 de octubre, 12:00 horas).