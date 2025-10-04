Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Real paga caro sus errores y cae ante el Tenerife en Zubieta

Las blanquiazules no logran remontar tras encajar dos goles en los primeros veinte minutos y firman la primera derrota de la temporada

Xabier Manzanares

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:47

Comenta

La Real firma su primera derrota de la temporada en un choque en el que al equipo le ha condenado la imprecisión de los primeros ... veinte minutos del encuentro. Las de Arturo Ruiz no han podido hacer frente a los dos goles del Tenerife antes de que se cumpliera el ecuador de la primera mitad, y un solitario tanto de Edna Imade no ha sido suficiente para firmar la remontada en Zubieta. De esta manera, las blanquiazules se marchan por primera vez en Liga de vacío, en un enfrentamiento en el que una de las grandes sorpresas ha sido la ausencia de Nerea Eizagirre.

