La Real busca prolongar su buena racha ante el Levante

Nuevo reto para la Real Sociedad de Arturo Ruiz. Las donostiarras reciben esta tarde (18.30 horas) al Levante en Zubieta, en el que será ... el segundo encuentro en su remodelado estadio y el cuarto de la competición.

El nuevo proyecto está dando sus frutos. Quizá todavía es pronto para hacerse ilusiones pero la plantilla dirigida por el madrileño llega en un gran estado de forma al encuentro de esta tarde. Es verdad que tan solo se han jugado tres jornadas, pero el conjunto txuri-urdin no conoce la derrota. Concretamente los resultados hasta ahora se han saldado con un empate en el estreno liguero (2-2 contra el Madrid CFF) y dos victorias en las dos jornadas posteriores (0-1 ante el Dux Logroño y 3-0 frente al Sevilla), situándose así en el tercer puesto de la tabla con siete puntos, por detrás de Barcelona y Atlético de Madrid. Las sensaciones son muy buenas. El conjunto liderado por Arturo Ruiz está mostrando una buena imágen en la primera campaña bajo sus órdenes y siendo protagonista con el balón.

Dentro de la plantilla son conscientes del rendimiento que están demostrando. En palabras del propio técnico madrileño, «el arranque liguero tras los tres primeros partidos es de sobresaliente». Pero no quieren parar. La Real busca «prolongar las buenas sensaciones» y para ello tendrán que batir esta tarde al Levante en el Estadio Zubieta, donde ya jugaron la semana pasada en el estreno del nuevo feudo, completando su mejor partido hasta la fecha.

Las donostiarras buscan convertir el Estadio Zubieta en un dolor de muelas para los equipos rivales. Tanto como lo hicieron frente al Sevilla, donde el conjunto blanquiazul fue una auténtica apisonadora con una Andreia Jacinto estelar y un ataque ofensivo por las bandas que no vio venir el conjunto hispalense y le valió una goleada.

Y es que los equipos de Arturo Ruiz se caracterizan por la llegada de las carrileras. Se suman constantemente al ataque, convirtiéndose en un problema más para la defensa rival, como así han demostrado en todos sus encuentros hasta ahora.

Eso mismo tendrán que hacer esta tarde frente al Levante, un conjunto que visita Zubieta con la urgente necesidad de sumar. El club valenciano tan solo ha conseguido un punto en la competición frente al Alhama, en un partido que se saldó con un empate sin goles. En el resto de encuentros, la entidad granota cayó frente al Granada (1-2) y ante el Atlético de Madrid en su visita a Majadahonda (4-0). La entrenadora levantinista, Emily Lima, reconoció en la previa la dificultad del duelo: «Sabemos que es un partido duro, en esta liga no hay partidos fáciles. Es una cancha complicada».

La gran noticia en la Real Sociedad es que Edna Imade puede ser titular en el choque. La nigeriana, que ya participó en la segunda mitad contra el Sevilla tras su lesión de aproximadamente un mes, podría entrar en el once titular.

El conjunto realista, que todavía no conoce la derrota, buscará hacerse con su tercera victoria consecutiva de la campaña, segunda en casa, para tratar de seguir ocupando los puestos europeos de la clasificación. Puede ser relativamente pronto como para empezar a fijarse en las posiciones de la tabla, pero cuanto más arriba se coloque el equipo en este arranque de campaña, más probable será ver arriba el escudo blanquiazul a finales de la temporada. Vuelven a jugar en Zubieta. Quieren convertir su casa en un fortín en el que se les haga difícil a los rivales sacar puntos.