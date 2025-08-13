Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Las de Arturo Ruiz mostraron una gran intensidad a lo largo del choque ante el Oviedo y se llevaron la victoria. RS

La Real afina su puesta a punto con una goleada al Oviedo

El conjunto txuri-urdin dominó de principio a fin, con mucha presión y acierto ante la portería, y afronta ya la EH Kopa

DV

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

La Real Sociedad sumó una nueva victoria en su preparación estival tras imponerse al Real Oviedo en un partido intenso y con muchas ocasiones. El ... conjunto txuri-urdin dominó desde el inicio hasta el final, dejando buenas sensaciones tanto en la presión como en el acierto de cara a portería, y logrando un marcador claro antes de afrontar la EH Kopa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una joven de 21 años en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 El curioso y útil objeto que ha desaparecido de la playa de La Concha de San Sebastián: «Nadie le daba el uso previsto»
  3. 3 Miriam Cabeza: «Siempre he sido de bares en la Parte Vieja y no de discotecas»
  4. 4

    Detenido tras presentarse en una barbacoa en Donostia y agredir a un invitado con un arma blanca
  5. 5

    Gipuzkoa se cuece con temperaturas extremas de más de 42 grados en municipios como Arrasate o Bergara
  6. 6 La reacción de un perro a los fuegos artificiales en San Sebastián que reaviva la polémica: «No lo expondría a semejante situación»
  7. 7 Un conocido actor con cáncer de colon comparte el síntoma inicial que ignoró: «No tenía ni idea»
  8. 8

    «Hay cola para poner aire acondicionado en casa»
  9. 9 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  10. 10 El nuevo turismo que preocupa en San Juan de Luz: «Nunca había visto a tanta gente hacer picnic en la playa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Real afina su puesta a punto con una goleada al Oviedo

La Real afina su puesta a punto con una goleada al Oviedo