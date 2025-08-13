La Real afina su puesta a punto con una goleada al Oviedo

La Real Sociedad sumó una nueva victoria en su preparación estival tras imponerse al Real Oviedo en un partido intenso y con muchas ocasiones. El ... conjunto txuri-urdin dominó desde el inicio hasta el final, dejando buenas sensaciones tanto en la presión como en el acierto de cara a portería, y logrando un marcador claro antes de afrontar la EH Kopa.

La Real arrancó con fuerza, generando peligro desde los primeros compases. En el minuto 3, Cahynová conectó con Emma en el punto de penalti, pero la zaga ovetense despejó. Un minuto después llegó la primera gran oportunidad: triple remate consecutivo de Cahynová, Nerea y Lucía Pardo, todos neutralizados por la portera visitante. La presión alta permitió a las txuri-urdin recuperar rápido el balón, y el premio llegó en el minuto 16 con un auténtico golazo de P. Fernández desde tres cuartos de campo. El Oviedo reaccionó a los pocos minutos. R. Mbappé igualó con un disparo desde la frontal. Sin embargo, la Real volvió a golpear antes del descanso: Edna sorprendió con un lanzamiento lejano desde los 30 metros y Nerea Eizagirre, tras una asistencia precisa de Andreia, amplió la ventaja con un tiro cruzado.

La tónica se mantuvo tras el descanso. La Real siguió acumulando llegadas, como el cabezazo alto de Edna o el remate de Mirari tras centro de Aiara. La guinda la puso Edna en el último minuto, culminando una gran asistencia de Andreia para cerrar el 4-1 definitivo. Victoria sólida antes de la EH Kopa. La Real afrontará su próximo amistoso este sábado, 26 de agosto, a las 19.30 en Dulantzi ante el Alavés.