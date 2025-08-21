«Estamos preparadas para debutar en la Liga»

Hace apenas tres meses que Arturo Ruiz cogió el mando del primer equipo txuri-urdin. El madrileño no llegó en un momento fácil, ya que ... en su aterrizaje en Zubieta se encontró con un aeropuerto a medio hacer. Al equipo le faltaba personal, estaba escaso de ideas, necesitaba encontrar ese pilar que se encargara de construir un proyecto estable, y su llegada ha sido el aire fresco que tanto necesitaba el conjunto blanquiazul.

En la rueda de prensa celebrada este jueves a modo de presentación, Arturo Ruiz ha afirmado estar «muy contento con la plantilla». Tras seis incorporaciones a lo largo de este verano, el técnico da el mercado de fichajes por cerrado. «No tenemos ningún tipo de necesidad de seguir navegando en el mercado de fichajes; tenemos en nuestras manos un equipo muy versátil, con jugadoras externas y de la cantera», afirma.

Antes del estreno liguero contra el Madrid, la Real disputará este domingo la final de la Euskal Herriko Kopa. «Tenemos mucha ilusión por jugar la final contra el Eibar. Llegamos de hacer mejores y peores partidos en esta pretemporada, pero creo que vamos por muy buen camino», asegura el madrileño.

La Liga F ha dado un salto de calidad con la implementación del VAR y con los nuevos campos que tendrán césped natural. «Creo que los cambios que se han hecho suman al fútbol femenino. El nivel será alto, ya se está viendo en pretemporada que los equipos van a por todas», concluye Arturo.

«Esperemos que las terceras posiciones estén abiertas»

A la rueda de prensa también ha asistido Maider Castillo, responsable del fútbol femenino de élite. Está claro que es muy difícil plantearse objetivos con la Liga todavía por estrenar, pero la eibartarra ha manifestado que «ojalá estén esas terceras posiciones de la tabla liguera abiertas». Para que la Real opte a ocupar esas plazas, además de realizar una excelente campaña, los llamados a ocupar esas primeras posiciones de la general «deberán despistarse».