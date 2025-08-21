Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arturo Ruiz y Maider Castillo en su presentación como nuevo entrenador de la Real Sociedad. Iñigo Royo
Real Sociedad Femenina

«Estamos preparadas para debutar en la Liga»

Arturo Ruiz y Maider Castillo se muestran «ilusionados con una plantilla en la que no habrá más incorporaciones».

Xabier Manzanares

Jueves, 21 de agosto 2025, 11:06

Hace apenas tres meses que Arturo Ruiz cogió el mando del primer equipo txuri-urdin. El madrileño no llegó en un momento fácil, ya que ... en su aterrizaje en Zubieta se encontró con un aeropuerto a medio hacer. Al equipo le faltaba personal, estaba escaso de ideas, necesitaba encontrar ese pilar que se encargara de construir un proyecto estable, y su llegada ha sido el aire fresco que tanto necesitaba el conjunto blanquiazul.

