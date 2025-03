Otro partido huérfano de goles incrementa las dudas de la Real

La Real Sociedad ya acumula 334 minutos sin ver puerta tras no abandonar la mediocridad contra el Levante Badalona. Ya son cinco las jornadas consecutivas ... alejadas del triunfo, además de desperdiciar la oportunidad de colocarse de forma provisional cuarta en la clasificación.

Se dejaron sentir las ausencias de la sancionada Cahynova y de las lesionadas Amaiur y Nahia. El Levante Badalona, situado por la zona media de la tabla, propuso de inicio bastante más. Elena Julve y Banini se mostraron muy activas ante la escasa claridad del juego realista. La oportunidad más clara del primer tiempo correspondió al equipo superior, el catalán, en el minuto 36. Un increíble desajuste defensivo fue detectado por Banini desde el costado izquierdo para filtrar un pase al área a Laura que, completamente libre de marca y con todo a favor al borde del área pequeña ante Elene, cruzó el esférico fuera de los tres palos por centímetros.

Esta acción refrendó las malas sensaciones realistas. Tan bajo fue el nivel de juego de las visitantes durante el primer tiempo que el entrenador, José Luis Sánchez Vera, realizó dos sustituciones poco antes del descanso y otras dos al paso por los vestuarios. La capitana Eizagirre y Mirari fueron las primeras sacrificadas para dar entrada a Franssi e Intza. Un cabezazo de Lucía a la salida de un saque de esquina, fue el único acercamiento peligroso de la Real durante el primer tiempo.

Izarne y Viles se sumaron al choque al comienzo de la segunda parte en detrimento de Etxezarreta y Lavogez. Pese a la revolución desde el banquillo, la primera oportunidad de la reanudación fue de las locales, a cargo de María Llompart, que remató fuera desde el punto de penalti un buen servicio de Banini. Tras una buena jugada personal de Elena Julve y otra mala cobertura realista, Banini se plantó ante Elene, la cual realizó una gran intervención para mantener las tablas. Franssi revitalizó el ataque realista y rozó el gol de vaselina. La Real, muy mejorada, terminó el partido buscando acabar con el pésimo momento realizador, pero tampoco esta vez pudo ser.

Enfado de Sánchez Vera

El técnico realista se mostró muy disgustado con el rendimiento que ofrecieron ayer varias de sus jugadoras. «La mejor noticia del partido han sido las jugadoras de Zubieta. Nuestras referentes no han puesto lo que tenían que poner sobre el campo y está apretando la gente de abajo. Me da pena cómo hemos tirado a la basura la primera parte y por eso he hecho cambios. Lo más positivo ha sido el nivel que han demostrado Lezeta,Viles oEguren. No es lo que hay, es lo que viene. Y eso es lo que nos tiene que dar alegrías en el proyecto de la Real».