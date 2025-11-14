Octavo derbi que se jugará en Anoeta, donde el balance no es muy positivo para la Real

Anoeta acogerá este domingo su octavo derbi ante el Athletic desde que el 13 de mayo de 2018, en la última jornada de liga de ... aquella temporada, el recinto de Amara, aún sin remodelar, abriera por primera vez sus puertas al fútbol femenino. El balance de estos siete encuentros disputados no es demasiado bueno para la Real que ha firmado dos triunfos, dos empates y tres derrotas. Para el recuerdo quedan también los tres derbis en los que se superaron los 20.000 espectadores en las gradas, con el récord de 28.367 aficionados del 13 de octubre de 2019.

La historia del equipo femenino arrancó con una derrota por 1-4 ante 21.500 espectadores. Eran otros tiempos. El Athletic era uno de los equipos importantes de la competición y el proyecto txuri-urdin aún se encontraba en pleno crecimiento. Sandra Ramajo en propia puerta, Erika Vázquez, Nekane Díez y Lucía García marcaron para el Athletic, mientras que el tanto realista fue obra de Chini.

En la campaña siguiente la Real remontó un adverso 0-2 tras los tantos de Lucía y Erika con goles de Nerea Eizagirre y Carla Bautista para delirio de los 21.234 aficionados que poblaron las gradas.

Ante 28.367 seguidores la Real perdió por 0-2 merced a las dianas de Nekane Díez en el primer minuto de juego y María Díaz en los instantes finales.

Tras la pandemia, con menos aficionados en Anoeta y justo un año después de lograr en Zubieta la primera victoria liguera en un derbi ante el Athletic -por la mínima con gol de Bárbara Latorre-, la Real logró su primer triunfo en Anoeta con un gol de Nerea Eizagirre.

Un año más tarde no pudo pasar del empate tras los tantos de Nerea y Landaluze.

En 2024 volvieron a vencer las vizcaínas con un solitario gol de Nahikari pero el último precedente fue para la Real gracias a un gol de Lavogez.