Lavogez celebra el golazo que le dio el triunfo en el derbi a la Real la pasada temporada en Anoeta. Lobo Altuna
Real Sociedad femenina

Octavo derbi que se jugará en Anoeta, donde el balance no es muy positivo para la Real

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:51

Comenta

Anoeta acogerá este domingo su octavo derbi ante el Athletic desde que el 13 de mayo de 2018, en la última jornada de liga de ... aquella temporada, el recinto de Amara, aún sin remodelar, abriera por primera vez sus puertas al fútbol femenino. El balance de estos siete encuentros disputados no es demasiado bueno para la Real que ha firmado dos triunfos, dos empates y tres derrotas. Para el recuerdo quedan también los tres derbis en los que se superaron los 20.000 espectadores en las gradas, con el récord de 28.367 aficionados del 13 de octubre de 2019.

