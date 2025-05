«Hay mucha gente a la que le gustaría jugar en la Real; incluso que se ha ido y ha vuelto», defiende Nerea Eizagirre

La Real Sociedad tiene en su mano cerrar la temporada en el sexto puesto de la clasificación este fin de semana. El domingo (12.00 ... horas) visita al Costa Adeje Tenerife, que cuenta con dos puntos menos que las realistas en la tabla. La Real despide una temporada «de altibajos» tal y como ha reconocido este jueves Nerea Eizagirre. «Ha sido una temporada dura, pero que ha servido al equipo para aprender y crecer mucho», ha sostenido la capitana.

La '10' txuri-urdin ha comparecido esta mañana en Zubieta junto a Lucía Rodríguez. Son las dos capitanas del equipo que continuarán en el equipo tras las marchas confirmadas de Amaiur Sarriegi y Sanni Franssi. «Tuvimos un inicio muy bueno, que nadie lo esperaba, pero luego se han complicado las cosas. También hemos jugado buenos partidos en la segunda mitad de la temporada, pero nos han faltado goles. Estamos acabando mejor y queremos asegurar el sexto puesto. Si somos sextas cumpliremos las expectativas puestas al principio de temporada», ha explicado Nerea.

«Ha faltado experiencia por momentos. Ha sido una temporada dura, pero que ha servido para aprender mucho», reconoce también. Sobre la decisión de José Luis Sánchez Vera de no continuar al frente del equipo, ha opinado que «es una decisión suya, no la esperábamos. El equipo tiene que seguir adelante sin él. Es un buen entrenador, nos ha dado mucho y hemos aprendido mucho con él. No va estar, pero el equipo ha crecido mucho y ha aprendido mucho. Seremos un equipo más fuerte que este año», ha indicado.

Ha puesto el tono más serio a la hora de responder a una pregunta sobre las críticas que recibieron las jugadoras a las que responsabilizaron por la marcha del técnico madrileño. «Creo que recibimos demasiadas críticas. Fue una semana dura para las que vivimos dentro. El mismo José salió para negar que le hiciéramos la cama. No sabíamos que existía esa posibilidad, teníamos una buena relación con él y con su staff. No se ha sentido a gusto, ha sido su decisión, pero la Real está creciendo y sigue en eso. Lo que me gustaría es que que se protegiera mejor a las jugadoras en ese sentido».

En palabras de Nerea «ha quedado claro que José es una persona muy exigente. Hemos cambiado muchos aspectos del trabajado del día a día con su llegado. El grupo ha dado pasos independientemente de los resultados». Además, no cree que al equipo le haya perjudicado la ambición y exigencia instalada desde la llegada del madrileño.

«Tranquilidad»

También ha valorado la marcha de nueve compañeras cuando termine la temporada reivindicando que «hay mucha gente a la que le gustaría jugar en la Real. Eso lo tengo claro y lo siento. Hay mucha gente que se ha ido y ha vuelto y reconoce que aquí se está bien y a gusto. Tranquilidad. El año que viene seguiremos intentando estar lo más arriba posible. Estoy segura de que quien venga va a venir a sumar y volveremos a tener un buen equipo».

Lucía, por su parte, ha manifestado que «la temporada se acaba con sabor agridulce, sobre por el inicio tan bueno que tuvimos. Somos ambiciosas y al final ha sido una temporada dura, se ha emborronado por el último tramo». La defensora cree que «José vino para mover el árbol, a transmitir la exigencia que tiene con todo el mundo. Eso siempre te ayuda a mejorar como equipo. Estar en la incomodidad te ayuda a mejorar».

Lucía volvió el pasado verano a Zubieta después de completar una primera etapa como txuri-urdin desde 2019 a 2021. «He sentido que he vuelto a casa. Siempre he tenido un sentimiento de pertenencia muy fuerte aquí. A nivel emocional seguía aquí. Han cambiado muchas cosas desde que me fui. En mi anterior etapa solo se entrenaba por las tardes y no había un edificio solo para el femenino. Se ha trabajado muy buen durante los años en los que no he estado y todo ha ido 'in crescendo'».