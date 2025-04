Mirari Uria renueva hasta 2027

La Real Sociedad ha anunciado oficialmente el acuerdo con Mirari Uria para la renovación del contrato de la atacante hasta el 30 de junio de ... 2027. La azpeitiarra entró en la dinámica del primer equipo en 2021 y tiene dorsal desde 2022 en un conjunto de la Liga F en el que ya ha disputado 111 encuentros, en los que ha anotado 11 goles. Esta temporada, la futbolista ha disputado 22 partidos, en los que ha firmado una diana. La campaña en la que disputó más partidos fue la pasada, con 27, y en la que anotó más tantos fue la 2022/23, con cuatro.

Se trata de un movimiento de cierto calado teniendo en cuenta que otra de las delanteras del equipo, Amaiur Sarriegi, cuyo vínculo expira en en apenas dos meses, todavía no ha renovado y ya se le vincula con el Atlético de Madrid para las dos próximas temporadas. La pérdida de este pilar ofensivo de la escuadra txuri-urdin sería muy dolorosa para una Real que este curso no está respondiendo a las expectativas generadas a las órdenes de un Sánchez Vera que no va a continuar en el banquillo donostiarra.

Se siente afortunada

«Estoy muy feliz; para una jugadora de la cantera como yo, el poder continuar dos años más en mi equipo es una gran alegría», dice Mirari a los medios del club. No puede ocultar una felicidad que ha sentido en estos años que lleva ya en la elite: «He pensado en la suerte que he tenido en la Real. Cuando se ganó la Copa ya estaba en el filial y luego en mi primer año fuimos segundas, luego jugamos a Champions, la Supercopa… Este año hemos tenido la ocasión de jugar otra Supercopa y la final de Copa», celebra. Esgrime una amplia sonrisa al considerar que «he tenido la ocasión de vivir algunos de los mejores momentos de la Real».

Uria cree que su «gol más especial» fue el que marcó en Tenerife para sellar el pasaporte para la Champions y su partido más inolvidable, su debut, porque era tanto como materalizar un sueño. «Me gustaría jugar otra final de la Copa y ayudar al equipo con mis goles, mis asistencias o con alguna presión», proclama ahora la futbolista, que reconoce: «Me emociona saber que alguien viene a vernos o firmar un autógrafo».

La Real informa de que Uria firmó su nuevo contrato en Anoeta en presencia de la nueva responsable de fútbol femenino élite, Maider Castillo y la responsable de fútbol femenino Garbiñe Etxeberria. También recuerdan que la delantera llegó a la Real en 2018 siendo parte de las primeras jugadoras que formaron el segundo equipo de la Real. Debutó en octubre de 2019, en un escenario inigualable como es el Reale Arena, en un derbi ante el Athletic con más de 19.000 personas en las gradas. La de Azpeitia además ha sido parte de los años más dulces del primer equipo, metiendo el gol que aseguraba la segunda plaza de la liga. Ha estado presente en esa clasificación histórica, en dos Supercopas, el el debut del equipo en Champions y en la final de la Copa de la Reina de la temporada pasada. Fue además la primera canterana en lograr superar los 100 partidos con la camiseta txuri urdin. Mirari se ha mostrado ilusionada y con ganas de seguir cumpliendo objetivos en el club de sus sueños.