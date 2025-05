Mañana de despedidas en Zubieta e Ipurua, donde la Real y el Eibar disputarán su último partido como locales esta temporada. El conjunto blanquiazul se ... mide al Granada, mientras que el cuadro armero recibe al Atlético de Madrid.

Hasta nueve realistas tendrán la oportunidad de decir adiós a sus aficionados esta mañana en el campo José Luis Orbegozo. El club anunció el viernes que Etxezarreta, Amaiur, Franssi, Lete, Vanegas, Izarne, Viles, Lorena y Valle no continuarán en el equipo la próxima temporada. No todas ellas se podrán despedir sobre el césped. Vanegas, Valle e Izarne causan baja y no podrán vestirse de corto. Además, Sánchez Vera también dirigirá por última vez al equipo en casa.

Etxezarreta recibirá la insignia de oro y brillantes antes del inicio del encuentro por sus diez campañas como txuri-urdin. La beasaindarra ha disputado 201 partidos con la camiseta blanquiazul durante esta década. Elene Guridi será otra de las bajas que sufre el equipo, que recibirá a un Granada que está completando un gran final de curso que le ha permitido superar a la Real en la tabla.

Precisamente en el banquillo rival se sentará Arturo Ruiz, el técnico que está sonando con más fuerza para reemplazar a Sánchez Vera en la Real. El preparador blanquiazul ha elogiado en las últimas horas a su homólogo en el conjunto nazarí: «Creo que tiene mucho que aportar a nuestro fútbol por su forma de vivir y entenderlo».

Sobre el rival de hoy, el técnico madrileño analizó en la previa que ha hecho «un temporadón». «Ha tenido muchísima pegada arriba, que le ha catapultado a estar donde está. Está teniendo mucho gol. Con muy poco es capaz de acertar, defiende muy bien y va a ser un partido muy igualado».

Contra un hueso duro

«Queremos ganar este domingo y también al Tenerife», ha indicado el técnico madrileño, que ve posible acabar en el Top-6 de la clasificación, el objetivo marcado a principio de temporada.

En el caso del Eibar, Yerai Martín se sentará por última vez en el banquillo local de Ipurua. El entrenador de Andoain se marcha después de tres temporadas y tras asentar al equipo en la Liga F. Saldrá después de que el Eibar haya completado su mejor campaña en la máxima división. Esta mañana tendrá un duro hueso de roer enfrente. Recibe al tercer clasificado, pero tiene la ilusión de sumar los tres puntos.