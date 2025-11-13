«Llegamos mejor que el Athletic, pero en un derbi no importa cómo vengas»

La portería de la Real tiene una nueva guardiana desde esta temporada. Julia Arrula (Tafalla, 2006) defiende la portería txuri-urdin desde la marcha de ... Elene Lete y, pese a su inexperiencia, está siendo una de las realistas más destacadas del curso. El domingo (12.00 horas) vivirá su primer derbi en Anoeta ante el Athletic, un encuentro con mucho significado para ella, porque su debut como realista se produjo la pasada campaña en un duelo ante el conjunto vizcaíno en San Mamés.

– Un derbi siempre es especial, pero en su caso más aún.

– Sí y en este caso más porque jugamos en Anoeta. De niña siempre sueñas en jugar en los mejores estadios y afronto este nuevo reto con muchas ganas e ilusión. Es el segundo derbi en el que puedo estar convocada, de momento, Anoeta es un campo que atractivo y esperemos que venga mucha gente y podamos conseguir la victoria.

Barcelona «Me impactó bastante saber que había pasado tanto tiempo desde la última vez que se quedaron sin marcar»

– Les visita un Athletic en horas bajas. Solo ha ganado un partido esta temporada.

– Ya sabemos cómo son los derbis, no importa mucho dónde estemos cada uno en la clasificación. Son partidos muy especiales en los que puede pasar de todo. Es cierto que nosotras estamos en una dinámica más ascendente pero en el fútbol puede pasar de todo y los derbis siempre se cogen con más ganas.

– Pero no recuerdo un derbi tan desigual con la Real tan bien posicionada y ellas en cambio en la zona baja.

– Igual nosotras llegamos con más confianza, pero ellas también vendrán con mucha ilusión después de haber conseguido su primera victoria. No nos tenemos que relajar, porque es un partido muy importante para todas, también para la afición, por eso no tenemos que coger como referencia lo que ha hecho el Athletic hasta ahora.

Inexperiencia «Trato de ser yo misma en el campo. No lo estoy haciendo mal, pero aún tengo muchas cosas que mejorar»

– ¿Qué se siente al dejar la portería a cero contra el Barça? ¿Qué es más difícil ganarle al conjunto azulgrana o conseguir que no le marquen? No se quedaba sin anotar en un partido desde 2020...

– Aún no lo asimilo del todo. Cuando la árbitra pitó el final ni me lo creía. Desconocía ese dato y me impactó bastante que llevasen tanto tiempo marcando en Liga. Creo que eso habla de cómo es el equipo que teníamos enfrente. Nosotras estuvimos a la altura, hicimos nuestro partido y se logró dejar la portería a cero gracias a mis compañeras.

– ¿Daba por hecho que al menos iba a encajar un gol?

– Ante rivales como el Barça siempre tienes la incertidumbre de cómo va a ser el partido. Ves la racha que llevaban e impacta mucho, pero nosotras hicimos un buen partido, aprovechamos la oportunidad que tuvimos y a ellas les costó en bastantes aspectos.

– Vienen de ganar al Espanyol a domicilio, pero de recibir dos goles. ¿Le molestó?

– Soy exigente, no te voy a mentir. Creo que a todas, más aún a las porteras, nos fastidia que nos metan goles. Fue un partido complicado, no tuvimos nuestra mejor actuación, pero de este encuentro vamos a sacar conclusiones. Al final sumamos tres puntos que nos permiten seguir arriba en la clasificación. En la segunda parte el equipo le dio la vuelta y estuvimos más reconocibles.

– El pasado verano se marchó Elene Lete, referente en la portería, que llegó a ser Zamora, pero se ha encargado de que no se note su ausencia.

– Siempre es una responsabilidad, sobre todo en portería porque es una posición más complicada. Elene lo hizo muy bien aquí, también Nanclares. La Real confía en la cantera y yo cogí la oportunidad y creo que no lo estoy haciendo mal, aunque aún tengo muchas cosas que mejorar. Me siento bien en el equipo y eso me permite rendir mejor.

Virtudes «Suelen destacar mi juego de pies y me considero una persona muy comunicativa que intenta ayudar al equipo desde atrás»

– Tiene 19 años y lleva poco más de diez partidos. La veteranía es un grado, sobre todo en un puesto como el suyo, pero no se nota su inexperiencia.

– Es importante ser tú misma en el campo y es lo que intento reflejar en el campo. A pesar de tener menos experiencia, lo más importante es poder sacar tu talento e intentar dar lo mejor de ti. Quiero seguir mejorando a base del trabajo diario, porque esa es la clave para que las cosas estén saliendo incluso mejor de lo que esperaba.

– ¿No pensaba que le iba a ir tan bien?

– No pensaba estar jugando tanto. Ya sabes cómo es esto, una vez juegas y luego puedes estar en el banquillo. Soy consciente de ello, pero me centro más en el día a día y estoy muy contenta.

– La Real es uno de los equipos que menos goles encaja de la Liga F. No se ha resentido defensivamente ante tanto cambio de una temporada a otra.

– Es normal que con tanto cambio haya incertidumbre en la afición por ver cómo responde este nuevo equipo, pero desde el primer momento hemos trabajado muy bien a nivel defensivo. Me siento muy segura con cada compañera, a pesar de que en cada partido pueda entrar una nueva central. Congeniamos bien entre todas y eso ayuda para no recibir muchos goles.

– ¿Cuál es su mejor virtud como portera?

– Me suelen decir que el juego de pies, pero creo que tengo mucho margen de mejora. Soy una persona muy comunicativa y creo que eso también es muy importante, porque soy la que ve todo desde atrás, tengo mejor campo de visión que mis compañeras y es muy valioso para poder guiar al equipo.

– También se le da muy bien achicar espacios a la atacante rival. Es muy rápida saliendo.

– Sí, soy explosiva. Si salgo intento no quedarme con la duda de si llego o no al balón. Considero que la mayoría de las veces estoy bien posicionada y me ayuda para achicar mejor.

– La producción de porteras en Zubieta es inagotable –Quiñones, Lete, Nanclares, Estensoro, usted–, con lo que cuesta que se afiancen guardametas titulares en el equipo masculino...

– Tanto en el femenino como en el masculino se trabaja muy bien la portería en la cantera. En lo referente a los chicos tarde o temprano llegará también gente de la cantera al primer equipo. Cada vez se valora más la cantera y es importante para los jugadores de aquí.