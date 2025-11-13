Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Julia Arrula posa con un balón, ayer sobre el terreno de juego del estadio de Zubieta. LUSA
Julia Arrula | Portera de la Real

«Llegamos mejor que el Athletic, pero en un derbi no importa cómo vengas»

La tafallesa no se fía de un rival en horas bajas, antes de su estreno en Anoeta: «No nos podemos relajar, porque es un partido muy importante»

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La portería de la Real tiene una nueva guardiana desde esta temporada. Julia Arrula (Tafalla, 2006) defiende la portería txuri-urdin desde la marcha de ... Elene Lete y, pese a su inexperiencia, está siendo una de las realistas más destacadas del curso. El domingo (12.00 horas) vivirá su primer derbi en Anoeta ante el Athletic, un encuentro con mucho significado para ella, porque su debut como realista se produjo la pasada campaña en un duelo ante el conjunto vizcaíno en San Mamés.

