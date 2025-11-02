Las jugadoras de la Real Sociedad se lysrraron eufóricas al final del partido tars ganar al Barcelona. «Todos los años se trata de competir de ... tú a tú al Barça y lo hemos conseguido. Este día quedará para la historia de todos los aficionados. Hemos estado muy bien colocadas durante todo el partido y hemos conseguido incomodarlas. Es un honor formar parte de esta gesta y un gusto ver el estadio tan lleno de gente», aseguró Cecilia Marcos.

Por su parte, Emma Ramírez agregó que «llegué a la Real con 18 años y estoy muy orgullosa de haber alcanzado los 100 partidos. Viendo las caras de mis compañeras dentro del campo, sabía que sacaríamos todos los balones del área. A lo largo de la semana, hemos hecho hincapié en la comunicación y creo que se ha notado».

Finalmente, Irene Paredes, exde la Real y actual jugadora del Barcelona, confesó que «es agradable ver que por fin el equipo femenino tiene su sitio en Zubieta. Siempre es un gusto volver. El fútbol es así, a veces toca perder y otras toca ganar. Esta vez nos vamos tristes. Edna Imade es una jugadora que aporta mucho, pero la Real, en conjunto, ha hecho un gran partido».