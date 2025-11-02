Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las jugadoras de la Realc elebran el triunfo. Iñigo Royo
«Es un honor formar parte de esta gesta»

Las jugadores de la Real se muestran eufóricas tras ganar al todopoderoso Barcelona

Xabier Manzanares

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:53

Las jugadoras de la Real Sociedad se lysrraron eufóricas al final del partido tars ganar al Barcelona. «Todos los años se trata de competir de ... tú a tú al Barça y lo hemos conseguido. Este día quedará para la historia de todos los aficionados. Hemos estado muy bien colocadas durante todo el partido y hemos conseguido incomodarlas. Es un honor formar parte de esta gesta y un gusto ver el estadio tan lleno de gente», aseguró Cecilia Marcos.

