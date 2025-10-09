La Federación Guipuzcoana reconoce a Julia Arrula y Aiara Agirrezabala
Por la consecución del Campeonato de Europa Sub-19 de Polonia
San Sebastián
Jueves, 9 de octubre 2025, 18:01
La portera Julia Arrula y la defensa Aiara Agirrezabala, jugadoras del primer equipo de la Real Sociedad, han sido distinguidas por la Federación Guipuzcoana por ... la consecución del Campeonato de Europa Sub-19 disputado en Polonia el pasado verano.
En un sencillo acto celebrado este jueves en la sede federativa, ambas jugadoras recibieron el correspondiente trofeo conmemorativo como antes lo hicieron Mirari Uria, Izarne Sarasola, Andriana Nanclares, Ana Tejada, Elene Lete, Intza Egiguren, Irene Paredes, Mikel Oyarzabal, Martin Zubimendi y Beñat Turrientes por sus logros en torneos internacionales.
