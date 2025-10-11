Jarro de agua fría en el descuento para una Real que merece más ante el Granada Las de Arturo Ruiz dominan de principio a fin, pero un penalti errado y un gol en contra al filo del final priva a las guipuzcoanas de la victoria (2-2)

Volver a Granada tenía un significado especial para Arturo Ruiz y Edna Imade. El madrileño regresaba a la que fue su casa la pasada campaña, y lo hacía acompañado por la delantera nigeriana, una de las jugadoras más determinantes del conjunto nazarí el curso anterior. Ambos volvían con la motivación de reencontrarse con la victoria tras la derrota sufrida frente al Tenerife la jornada pasada. El triunfo parecía esta mañana encaminado, pero un gol nazarí en el descuento ha culimnado las tablas (2-2) en un partido que se inclinaba a favor de las guipuzcoanas.

El conjunto de Arturo Ruiz ha entrado al partido con la lección aprendida tras la derrota ante las tinerfeñas y desde el inicio ha mostrado una versión mucho más reconocible, corrigiendo las imprecisiones que se vieron la pasada jornada en Zubieta. Ordenadas, dominantes y con el control absoluto del balón, las txuri-urdin han impuesto su ritmo y han ocupado todos los espacios del campo. El Granada apenas encontraba respiro. Intza ha probado fortuna a los doce minutos con un disparo desde la media luna que se ha marchado por encima del larguero. El primer aviso de un conjunto donostiarra que se ha adueñado del juego sin sufrir atrás.

La insistencia ha ido en aumento y casi en el ecuador del primer tramo de partido ha llegado la primera ocasión clara, nacida de un centro preciso de Lucia hacia el corazón del área donde Edna se ha anticipado por centímetros a la zaga nazarí, pero su remate se ha perdido rozando el poste. Sin embargo, el fútbol ha castigado su falta de acierto en una acción aislada. En el minuto 32, un saque de banda largo ha rebotado en la mano de Paula Fernández dentro del área y el Granada ha aprovechado la pena máxima para adelantarse gracias al acierto de Sonia Keefe.

Pero el golpe no ha descompuesto a las realistas, que han reaccionado con carácter. Han empujado con convicción hasta que el premio ha llegado a falta de cuatro minutos para el paso por vestuarios. Un centro medido de Cecilia, que estaba aprovechando a las mil maravillas la titularidad que le ha brindado Arturo Ruiz, ha encontrado la cabeza de Edna que ha firmado un testarazo impecable para poner las tablas y anotar su tercer tanto del curso. El tanto ha impulsado a las guipuzcoanas, que han rozado el segundo justo antes del descanso en una doble llegada de Cahynová y la propia delantera nigeriana desbaratada por la guardameta local.

Las guipuzcoanas han salido del vestuario con el mismo ímpetu con el que habían cerrado la primera mitad. El conjunto de Arturo Ruiz ha ido empujando hasta encerrar al Granada en su área. El juego se volcaba por las bandas, como ya acostumbra la escuadra realista. A los diez minutos, Cecilia ha vuelto a dejar una muestra de su desequilibrio con una gran acción por la izquierda que ha terminado con un envío al corazón del área donde Nera Eizagirre, que acababa de pisar el verde, ha estado cerca de hacer el segundo. El dominio visitante era total. Pocos minutos después ha llegado otra gran oportunidad: Edna ha forzado un penalti en el minuto 64 tras un cambio de ritmo que ha descolocado a Jujuba. Sin embargo, Nerea no ha podido transformar la pena máxima ante una inspirada Laura Sánchez, que ha sido la mejor del conjunto nazarí.

Lejos de venirse abajo, las donostiarras han mantenido la insistencia y han seguido el compás del partido. El balón y las ocasiones seguían siendo suyas, con un Granada obligado a resistir. Ya en el tramo final, la Real ha rozado el gol nuevamente en el 84, cuando Intza ha enganchado un potente disparo que se colaba directo en la escuadra, pero Jujuba ha despejado de cabeza en el último instante. Dos minutos más tarde, la justicia volvió a aparecer en el marcador. Un centro preciso de Andreia ha encontrado otra vez a Edna en el segundo palo, que con otro cabezazo imparable sellaba la remontada y su doblete. Pero al final del duelo la alegría se ha torcido. Cuando el triunfo parecía asegurado, el Granada ha golpeado en la prolongación con un remate de María Barquero para devolver la igualada al marcador. La Real, muy superior de inicio a fin, se ha marchado de Granada con un sabor agridulce en la que fue la vuelta de Arturo Ruiz y Edna a la ciudad andaluza.