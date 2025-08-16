Comienza la Euskal Herria Kopa Las semifinales del torneo enfrentan a la Real y el Alavés a las 19.30 horas en Dulantzi y al Eibar con el Athletic en Amurrio a las 19.00 horas

Lukas Otaegui San Sebastián Sábado, 16 de agosto 2025, 06:43

La Real se enfrenta al Alavés a las 19.30 horas en la localidad alavesa de Dulantzi, en lo que será una de las semifinales de la decimoquinta edición de la Euskal Herria Kopa. El torneo reúne a los cuatro estandartes del fútbol femenino vasco y al equipo de Arturo Ruíz le toca medirse a las babazorras, en lo que será uno de los últimos encuentros antes de tener que viajar a Madrid para disputar la primera jornada del calendario liguero ante el Madrid CFF.

Las txuri-urdin llegan en una muy buena dinámica tras golear al Oviedo por uno a cuatro en Santander. Los goles de Paula, Eizagirre e Imade, por partida doble, despejaron las dudas que pudieron surgir tras no conseguir ver puerta en ninguno de los dos partidos del triangular que enfrentó a las txuri-urdines con Osasuna y Eibar en Lakuntza.

Así las cosas, las realistas buscarán poner la guinda a una buena pretemporada, en la que solo han recibido dos goles y han anotado ocho en cuatro partidos. En caso de ganar, estarían clasificadas para la final del día 24 a las 16.00 horas en Laguardia.

Posible final guipuzcoana

El rival de esa posible final saldrá del partido que hoy enfrenta al Eibar y Athletic en Amurrio a las 19.00 horas. Será el último test de la pretemporada del club armero, que llega a este arranque liguero después de firmar la mejor temporada de su historia en la máxima categoría. Sin embargo, la plantilla ha experimentado una profunda renovación este verano, con numerosas incorporaciones y salidas que han modificado por completo la fisonomía del equipo.Además, el banquillo también presenta novedades. Iñaki Goikoetxea afronta su primera campaña al frente del primer equipo tras relevar a un Yerai Martin que buscaba nuevos retos, lo que supone un nuevo enfoque en la propuesta de juego. Por su parte, los perdedores de ambos cruces se verán las caras el día 23 a las 18.30 horas en Dulantzi.

