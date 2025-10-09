Arturo Ruiz: «Es emocionante volver a Granada»

La Real Sociedad quiere convertir la primera derrota de la temporada sufrida ante el Tenerife la pasada jornada en una «oportunidad» este sábado (12.00 ... horas) en su visita al Granada. Así lo ha expresado este jueves su entrenador Arturo Ruiz. «La reacción ha sido magnífica y el equipo está haciendo una gran semana», ha asegurado.

«Hicimos los peores primeros 45 minutos del curso», ha reconocido el técnico, que es «muy consciente de los porqués» de la derrota. «Estamos trabajando a partir del equilibrio. En la segunda parte hubo reacción, hicimos más ocasiones, pero paradójicamente marcamos en la primera mitad». «No podemos dar ningún paso atrás. Tenemos que ser conscientes e igualarles en intensidad y a la vez ser muy capaces con balón».

Habló también sobre las dos peticiones de VAR por posibles penaltis que realizó su equipo que fueron denegadas por la árbitra. «No fueron correctas. La petición es consensuada con el staff, pero hay que hacerlo muy rápido. El contexto puede influir en el uso de las tarjetas, pero no fue a la desesperada», ha explicado.

El técnico txuri-urdin regresa a Granada, donde el pasado curso completó una temporada histórica con la mejor clasificación del conjunto nazarí en la élite. «Es emocionante volver a reencontrarme con personas muy importantes. Tengo muchas ganas».

Podrá contar con Nerea Eizagirre después de que el fin de semana pasado se quedara sin minutos por molestias físicas. «Consideramos que no era lo mejor por seguridad». Quien seguirá de baja es Arola, así como Maren, que ha empezado a realizar trabajo de campo.