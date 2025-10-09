Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arturo Ruiz, en la sala de prensa de Zubieta. SARA SANTOS
Femenino

Arturo Ruiz: «Es emocionante volver a Granada»

La Real Sociedad visita este sábado (12.00) al conjunto nazarí después de sufrir la pasada jornada la primera derrota de la temporada

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:45

Comenta

La Real Sociedad quiere convertir la primera derrota de la temporada sufrida ante el Tenerife la pasada jornada en una «oportunidad» este sábado (12.00 ... horas) en su visita al Granada. Así lo ha expresado este jueves su entrenador Arturo Ruiz. «La reacción ha sido magnífica y el equipo está haciendo una gran semana», ha asegurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  3. 3 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  4. 4 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  5. 5 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  6. 6

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  7. 7 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta
  8. 8 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  9. 9 Eva González: el paseo y el beso que desatan los rumores de noviazgo
  10. 10

    La cooperativa Dikar del Grupo Mondragon se interesa por Ternua para salvarla del concurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Arturo Ruiz: «Es emocionante volver a Granada»

Arturo Ruiz: «Es emocionante volver a Granada»