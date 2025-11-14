Arturo Ruiz: «Afrontamos el derbi con la ilusión de escribir otro bonito capítulo»

El derbi ante el Athletic no es un partido más y cada una de las jugadoras que forma parte de la plantilla de la Real Sociedad ... es consciente. Así de claros se han mostrado este mediodía en Zubieta Arturo Ruiz, Nerea Eizaguirre y Claire Lavogez en la rueda de prensa previa al choque del domingo. Los tres afrontan el encuentro con «ilusión» y con «ganas de escribir otro capitulo bonito» en la historia txuri-urdin.

Ante todo, el técnico madrileño se ha mostrado «tranquilo» por lo que le transmiten sus jugadoras. «Hemos realizado la mejor semana de la temporada y estoy muy tranquilo por lo que veo en cada entrenamiento», ha asegurado. Ruiz, además, ha insistido en la solidez y madurez que ha mostrado el equipo en las últimas jornadas, lo que le ha fortalecido y ayudado a seguir en una buena dinámica. Ha hecho hincapié en el encuentro de la pasada jornada ante el Espanyol, donde el equipo «no estuvo bien». A pesar de eso, ha querido resaltar que gracias a esos encuentros donde el conjunto txuri-urdin no ha mostrado el juego que le caracteriza, «el equipo ha sabido sobreponerse y eso nos ha hecho crecer mucho y fortalecer la unión de la plantilla».

«Los resultados del Athletic no van ligados con el juego que están mostrando» Arturo Ruiz Entrenador de la Real

Hablando exclusivamente del encuentro del domingo, Ruiz ha advertido que la dinámica con la que vienen los dos conjuntos no es importante. «Los resultados del Athletic no van ligados con el juego que están mostrando», ha ratificado. Además, es consciente de que en un derbi «da igual la dinámica con la que vengas». Asegura que el del domingo es un partido «en el que cuando la arbitra pita el inicio, te olvidas de la clasificación».

«Gana el que más lo siente y lo vive»

Desde dentro del vestuario el ambiente también se respira especial. No puede ser menos. Sin embargo, en encuentros como el del próximo domingo, además de lo técnico, lo emocional tendrá mucho que ver. En palabras de Nerea Eizagirre, «he jugado derbis y creo que gana el equipo que más lo siente y lo vive. En la Real sabemos lo que significa este partido y queremos transmitirlo en el campo», ha valorado. Además, la tolosarra ha confirmado que ha entrenado durante toda la semana junto al resto de sus compañeras y que ha dejado atrás las molestias que arrastraba durante los últimos encuentros, donde no ha tenido los minutos que se esperaba por esas dolencias.

«Un derbi es un derbi y hay que ganarlo. Estoy trabajando mucho para llegar bien y poder ayudar al equipo« Claire Lavogez Jugadora de la Real

Otra jugadora que está dejando atrás los problemas físicos es Claire Lavogez. «Cada vez me siento mejor», ha confirmado la centrocampista francesa, que ya sabe lo que es marcar al Athletic en Anoeta en el último derbi en el que su gol dio el triunfo a la Real. Para las jugadoras de fuera el derbi también es especial. «Un derbi es un derbi y hay que ganarlo. Estoy trabajando mucho para llegar bien y poder ayudar al equipo. Ojalá podamos hacer un gran partido en casa ante nuestra afición», ha concluido.

Así las cosas, se espera un ambiente especial el domingo, en el que la Real puede seguir prolongando su buena racha y volver a ganar un derbi en Anoeta ante su gente. No será un partido más y dentro del vestuario lo saben.