Claire Lavogez, Arturo Ruiz y Nerea Eizagirre. Lusa
Liga F

Arturo Ruiz: «Afrontamos el derbi con la ilusión de escribir otro bonito capítulo»

El técnico ha comparecido en sala de prensa junto a Lavogez y una Nerea Eizaguirre que dice haber dejado atrás las molestias que le mermaban

Álvaro Guerra

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:41

El derbi ante el Athletic no es un partido más y cada una de las jugadoras que forma parte de la plantilla de la Real Sociedad ... es consciente. Así de claros se han mostrado este mediodía en Zubieta Arturo Ruiz, Nerea Eizaguirre y Claire Lavogez en la rueda de prensa previa al choque del domingo. Los tres afrontan el encuentro con «ilusión» y con «ganas de escribir otro capitulo bonito» en la historia txuri-urdin.

