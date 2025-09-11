«Estamos agradecidas de jugar en este campo y ahora nos toca a nosotras responder»

Las capitanas de la Real Sociedad han comparecido este mediodía en Zubieta para analizar el enfrentamiento del sábado (12.00) en el nuevo campo de ... Zubieta ante el Sevilla. Un partido que tiene el aliciente para el aficionado y las jugadoras de estrenar la nueva instalación que ha construido el club en el antiguo Z-7.

Nerea Eizagirre apunta que «el equipo está con ganas. Sabemos que va a ser un escenario especial, que es el primer partido y estamos pensando en sumar los tres puntos. El club ha ido dando pasos y era el momento para dar un paso como éste. Estamos muy agradecidas de lo que nos han dado con el edificio IZAN y ahora nos toca a nosotras responder con buenos resultados al club porque con este entorno tenemos que seguir creciendo y mejorando».

Ainhoa Moraza, que esta temporada regresa al club en el que dio sus primeros pasos profesionales, recuerda que «cuando yo entré en Zubieta no teníamos un sitio aquí las chicas. No había estos medios. La Real ha hecho todo porque seamos protagonistas en la ciudad deportiva e IZAN es el resultado del trabajo tan bueno que ha hecho la Real para que tengamos nuestro sitio. Para mí es muy especial poder vivir esta transformación ahora en primera persona».

Considera Nerea que «a la gente le gustará el nuevo campo. Hemos trabajado mucho para conseguir esto y el club también ha demostrado la confianza que tiene en nosotras. Esperamos encontrarnos a gusto en este campo y que sea difícil para las visitantes para sumar puntos aquí».

En lo deportivo, ambas ven bien a la Real en esta nueva etapa con Arturo Ruiz como entrenador. Cree Eizagirre que «el equipo está bien. El año pasado la segunda vuelta fue dura, pero el equipo aprendió mucho. Los fichajes nos van a ayudar. Tenemos un buen equipo, hemos cogido a gusto las ideas de Arturo y estamos disfrutando en el campo. Ahora queremos ser protagonistas en el campo. Arturo nos está ayudando a tener esa energía y confianza. Es un técnico muy cerano, tiene las ideas muy claras y nos está ayudando a que demos la mejor versión de nosotras. Estamos disfrutando y eso es importante para rendir al máximo nivel».

Ainhoa, por su parte, también confiesa sentirse «muy a gusto. El equipo es joven, pero hay una buena mezcla con las que hemos venido y los fichajes. En pretemporada nos hemos conocido y hemos trabajado en la Real que queremos que se vea. El sábado intentaremos seguir igual, ser protagonistas y hacer disfrutar a nuestro público».

Ninguna se fía del Sevilla por mucho que venga de perder por 0-4 ante el Tenerife. Nerea recuerda que «es un equipo complicado, muy duro. Tiene jugadores determinantes. Intentaremos hacer nuestro juego, hacer lo que sabemos hacer y minimizar el daño que ellas nos puedan hacer. Queremos dar una alegría a nuestros aficionados».

Eizagirre se ha convertido en la tercera jugadora de la Real con más partidos y ahora quiere seguir engordando esos números. «Es algo bonito. Me viene muchos recuerdos a la cabeza y de todas las personas que han estado cerca ayudándome. Estoy muy agradecida, ya que sin todas ellos no habría llegado a esas cifras. Quiero seguir teniendo más partidos y cuando acabe mi carrera ya veré dónde estoy».

Como no podía ser de otra manera, ha salido a la palestra el nombre de Aiara Agirrezabala, la gran sensación de este inicio de Liga F a sus 16 años. Moraza considera que «ya es una jugadora a tener en cuenta, pero el consejo que le damos es que disfrute porque con su edad no tiene que coger galones. Tiene que aprender y seguro que celebraremos muchos números con ella».

Por último, y sobre el recién implantado VAR en la Liga F, Ainhoa entiende que «puede ayudar aunque no sea un VAR como tal. Son alternativas que pueden ayudar a tomar una mejor decisión a las árbitras».