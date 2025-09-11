Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ainhoa Moraza y Nerea Eizagirre durante la rueda de prensa de este jueves Morquecho

Real Sociedad | Liga F

«Estamos agradecidas de jugar en este campo y ahora nos toca a nosotras responder»

Las capitanas Nerea Eizagirre y Ainhoa Moraza se muestran ilusionadas ante el estreno el sábado (12.00) contra el Sevilla del nuevo estadio de Zubieta con capacidad para 4.000 espectadores

M. Artazu

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:19

Las capitanas de la Real Sociedad han comparecido este mediodía en Zubieta para analizar el enfrentamiento del sábado (12.00) en el nuevo campo de ... Zubieta ante el Sevilla. Un partido que tiene el aliciente para el aficionado y las jugadoras de estrenar la nueva instalación que ha construido el club en el antiguo Z-7.

