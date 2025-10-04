El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Tenerife

Muy segura en todas las acciones en las que tuvo que entrar en acción. No pudo hacer nada en ninguno de los dos goles de ... las rivales.

Rodríguez 3

No tuvo mucha presencia en la primera mitad pero mejoró sus prestaciones tras el descanso y llegó varias veces por banda derecha.

Molina 3

Pudo hacer algo más en el primer gol del Tenerife. A pesar de ello, fue clave a la hora de la construcción del juego.

Arola A. 3

Sufrió en los primeros veinte minutos con la salida de balón. A medida que avanzó el partido entró más en acción y el equipo lo notó.

Moraza 2

No fue su mejor partido. Le condenó una temprana tarjeta amarilla; dudó en el penalti.

Agirrezabala 4

Atrevida, descarada y una de las jugadoras que más peligro generó. Tuvo dos buenas acciones por banda izquierda.

Cahynova 3

Muy activa. Entró mucho en juego y fue una de las jugadoras más destacadas de la primera mitad. Logró dar oxígeno al equipo.

Jacinto 3

Se situó algo más adelantada debido a la ausencia de Nerea Eizagirre y no se le vio muy cómoda. De todos modos cumplió con su papel.

Imade 3

Siempre atenta. Presionó y al final tuvo su recompensa. Hizo el primer gol tras un gravísimo fallo de Fatou Dembelé. Pudo hacer el segundo.

Pardo 3

Tuvo un gran protagonismo especialmente en la segunda mitad. Las rivales estuvieron muy encima de ella y no le dejaron espacio.

Los cambios

Paula Fernández 5

Fue el eje del centro del campo. Todo balón que pasó por ella derivó en una acción de peligro. Fue la jugadora que más destacó del equipo.

Guridi 3

Alborotó el partido en la segunda mitad. Tuvo una gran ocasión tras un pase largo al espacio de Mirari. Se vio involucrada en un posible penalti.

Florentino 3

Salió al terreno de juego con el equipo volcado. Participó en las jugadas de ataque.

Ramírez -

No tuvo tiempo para destacar salvó un par de cortes defensivos.

Marcos -

Saltó al césped tres minutos antes de que la árbitra diera a conocer el tiempo de descuento.