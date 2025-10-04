El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Tenerife
Xabier Manzanares
Sábado, 4 de octubre 2025, 20:11
Arrula
3
Muy segura en todas las acciones en las que tuvo que entrar en acción. No pudo hacer nada en ninguno de los dos goles de ... las rivales.
Rodríguez
3
No tuvo mucha presencia en la primera mitad pero mejoró sus prestaciones tras el descanso y llegó varias veces por banda derecha.
Molina
3
Pudo hacer algo más en el primer gol del Tenerife. A pesar de ello, fue clave a la hora de la construcción del juego.
Arola A.
3
Sufrió en los primeros veinte minutos con la salida de balón. A medida que avanzó el partido entró más en acción y el equipo lo notó.
Moraza
2
No fue su mejor partido. Le condenó una temprana tarjeta amarilla; dudó en el penalti.
Agirrezabala
4
Atrevida, descarada y una de las jugadoras que más peligro generó. Tuvo dos buenas acciones por banda izquierda.
Cahynova
3
Muy activa. Entró mucho en juego y fue una de las jugadoras más destacadas de la primera mitad. Logró dar oxígeno al equipo.
Jacinto
3
Se situó algo más adelantada debido a la ausencia de Nerea Eizagirre y no se le vio muy cómoda. De todos modos cumplió con su papel.
Imade
3
Siempre atenta. Presionó y al final tuvo su recompensa. Hizo el primer gol tras un gravísimo fallo de Fatou Dembelé. Pudo hacer el segundo.
Pardo
3
Tuvo un gran protagonismo especialmente en la segunda mitad. Las rivales estuvieron muy encima de ella y no le dejaron espacio.
Los cambios
Paula Fernández
5
Fue el eje del centro del campo. Todo balón que pasó por ella derivó en una acción de peligro. Fue la jugadora que más destacó del equipo.
Guridi
3
Alborotó el partido en la segunda mitad. Tuvo una gran ocasión tras un pase largo al espacio de Mirari. Se vio involucrada en un posible penalti.
Florentino
3
Salió al terreno de juego con el equipo volcado. Participó en las jugadas de ataque.
Ramírez
-
No tuvo tiempo para destacar salvó un par de cortes defensivos.
Marcos
-
Saltó al césped tres minutos antes de que la árbitra diera a conocer el tiempo de descuento.
