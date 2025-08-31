Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Andreia ejecuta un pase ante el Madrid CFF. RS

El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Madrid CFF

Valoración individual de las realistas en el empate en Fuenlabrada

Xabier Manzanares

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:09

4

Arrula

4

La portera de Tafalla dejó muy buenas sensaciones en el primer partido de la temporada y evitó que el Madrid pudiera irse con los tres ... puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Top 50
  1. 1

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  2. 2

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  5. 5

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  6. 6 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Oviedo. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha
  9. 9

    Es obligatorio espabilar pronto
  10. 10

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa

