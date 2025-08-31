El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Madrid CFF

La portera de Tafalla dejó muy buenas sensaciones en el primer partido de la temporada y evitó que el Madrid pudiera irse con los tres ... puntos.

Emma 3

Tuvo una gran participación por la banda derecha. El primer gol de las rivales llegó desde su posición y pudo hacer más por frenar a la atacante.

Apari 3

No pudo con María José, autora de dos goles. Tampoco estuvo fina en la marca a Ouzraoui, que le ganó la partida para lograr el segundo gol.

Moraza 4

Gran regreso a la liga como jugadora de la Real Sociedad. Aguantó muy bien la zaga y cortó un par de balones decisivos en carrera.

Jacinto 3

Sujetó el balón como nos tiene acostumbrados. Es una de las jugadoras más destacadas del equipo.

Cahynova 3

Actuó como mediapunta junto a Fernández. Tuvo gran relevancia a la hora de la presión. Aguantó los noventa minutos del partido.

Agirrezabala La mejor 5

A sus 16 años y 333 días se convirtió en la jugadora más joven de la historia de la Liga F en marcar un doblete. Ambos goles fueron de videojuego.

Fernández 3

Muy activa en la primera mitad, repartió el juego hacia las bandas donde estaban situadas Eizagirre y Rodríguez.

Eizagirre 4

En su partido número 262 como txuri-urdin, tuvo gran relevancia en el primer gol y estuvo a punto de marcar. Se lo impidió el larguero.

Pardo 3

Muy activa en la presión. Trató de hacer de ancla y sujetar los balones. En alguna ocasión le faltó tener más calma con el esférico.

Lucía 3

Participó en el primer gol por la banda derecha. Buenos desmarques al espacio.

Los cambios

Arola 3

Tuvo un par de ocasiones que no supo materializar.

Guridi 2

Poco inspirada ante la mejoría del Madrid CFF.

Molina 2

Le tocó sumarse al partido entre el 1-2 y el 2-2.

Intza 2

La negativa dinámica del duelo le impidió mostrarse.