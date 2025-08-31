El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Madrid CFF
Valoración individual de las realistas en el empate en Fuenlabrada
Xabier Manzanares
Domingo, 31 de agosto 2025, 22:09
Arrula
4
La portera de Tafalla dejó muy buenas sensaciones en el primer partido de la temporada y evitó que el Madrid pudiera irse con los tres ... puntos.
Emma
3
Tuvo una gran participación por la banda derecha. El primer gol de las rivales llegó desde su posición y pudo hacer más por frenar a la atacante.
Apari
3
No pudo con María José, autora de dos goles. Tampoco estuvo fina en la marca a Ouzraoui, que le ganó la partida para lograr el segundo gol.
Moraza
4
Gran regreso a la liga como jugadora de la Real Sociedad. Aguantó muy bien la zaga y cortó un par de balones decisivos en carrera.
Jacinto
3
Sujetó el balón como nos tiene acostumbrados. Es una de las jugadoras más destacadas del equipo.
Cahynova
3
Actuó como mediapunta junto a Fernández. Tuvo gran relevancia a la hora de la presión. Aguantó los noventa minutos del partido.
Agirrezabala La mejor
5
A sus 16 años y 333 días se convirtió en la jugadora más joven de la historia de la Liga F en marcar un doblete. Ambos goles fueron de videojuego.
Fernández
3
Muy activa en la primera mitad, repartió el juego hacia las bandas donde estaban situadas Eizagirre y Rodríguez.
Eizagirre
4
En su partido número 262 como txuri-urdin, tuvo gran relevancia en el primer gol y estuvo a punto de marcar. Se lo impidió el larguero.
Pardo
3
Muy activa en la presión. Trató de hacer de ancla y sujetar los balones. En alguna ocasión le faltó tener más calma con el esférico.
Lucía
3
Participó en el primer gol por la banda derecha. Buenos desmarques al espacio.
Los cambios
Arola
3
Tuvo un par de ocasiones que no supo materializar.
Guridi
2
Poco inspirada ante la mejoría del Madrid CFF.
Molina
2
Le tocó sumarse al partido entre el 1-2 y el 2-2.
Intza
2
La negativa dinámica del duelo le impidió mostrarse.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.