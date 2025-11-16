El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Athletic

Buen juego de pies. No pudo hacer nada en el gol en contra. No tuvo más acciones en las que poder destacar.

Amenazó por banda ... derecha junto a Lavogez. Además provocó el penalti que terminó dando el empate al equipo.

Molina 3

Le costó entrar en el partido. Con el paso de los minutos fue cogiendo más confianza.

Florentino 3

Cada vez acumula más minutos como responsable de la zaga de la defensa. Lo hizo bien.

Moraza 3

La segunda capitana blanquiazul pudo hacer algo más en la acción del gol en contra.

Agirrezabala 4

Fue una de las jugadoras más destacadas del partido. Se marchó lesionada.

Fernández 3

Pasó desapercibida en el centro del campo. No destacó y eso no nos tiene acostumbrados.

Eizagirre La mejor 5

Volvió a demostrar por qué es la capitana del equipo. Salió al campo, dio instrucciones y se encargó de meter el gol desde los once metros en el minuto 95.

Cahynová 4

Tuvo en sus botas el primer gol del partido. Ayudó tanto en ataque como en defensa. Aguantó todo el partido y empieza a ser una fija en el once de Arturo Ruiz.

Jacinto 3

Sin el control de balón, no tuvo una gran participación para ser la brújula del equipo. Se le puede pedir más a la jugadora portuguesa.

Lavogez 3

Segunda titularidad consecutiva y dejó muy buenas acciones sobre todo en la primera mitad. Buscó portería e hizo trabajar a Nanclares.

Egiguren 3

Le tocó cubrir la baja de Edna Imade. Trató de participar en los ataques, pero las rojiblancas le anularon del juego.

Los cambios

Apari 4

Aparicio. Salió al campo y tuvo la gran ocasión del partido. Nanclares le ganó el uno contra uno con un paradón abajo.

Marcos 3

Saltó al terreno de juego muy enchufada. Sustituyó a Arrizabalaga y continuó con el peligro ofensivo.

Nahia Aparicio 3

Volvió a cumplir con su papel. Muy seria atrás, se encargó de meter balones al área en los minutos finales.

Pardo 3

Lo intentó en el tramo final, pero no tuvo fortuna.