El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Athletic
Xabier Manzanares
Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:04
Arrula
3
Buen juego de pies. No pudo hacer nada en el gol en contra. No tuvo más acciones en las que poder destacar.
Rodríguez
4
Amenazó por banda ... derecha junto a Lavogez. Además provocó el penalti que terminó dando el empate al equipo.
Molina
3
Le costó entrar en el partido. Con el paso de los minutos fue cogiendo más confianza.
Florentino
3
Cada vez acumula más minutos como responsable de la zaga de la defensa. Lo hizo bien.
Moraza
3
La segunda capitana blanquiazul pudo hacer algo más en la acción del gol en contra.
Agirrezabala
4
Fue una de las jugadoras más destacadas del partido. Se marchó lesionada.
Fernández
3
Pasó desapercibida en el centro del campo. No destacó y eso no nos tiene acostumbrados.
Eizagirre La mejor
5
Volvió a demostrar por qué es la capitana del equipo. Salió al campo, dio instrucciones y se encargó de meter el gol desde los once metros en el minuto 95.
Cahynová
4
Tuvo en sus botas el primer gol del partido. Ayudó tanto en ataque como en defensa. Aguantó todo el partido y empieza a ser una fija en el once de Arturo Ruiz.
Jacinto
3
Sin el control de balón, no tuvo una gran participación para ser la brújula del equipo. Se le puede pedir más a la jugadora portuguesa.
Lavogez
3
Segunda titularidad consecutiva y dejó muy buenas acciones sobre todo en la primera mitad. Buscó portería e hizo trabajar a Nanclares.
Egiguren
3
Le tocó cubrir la baja de Edna Imade. Trató de participar en los ataques, pero las rojiblancas le anularon del juego.
Los cambios
Apari
4
Aparicio. Salió al campo y tuvo la gran ocasión del partido. Nanclares le ganó el uno contra uno con un paradón abajo.
Marcos
3
Saltó al terreno de juego muy enchufada. Sustituyó a Arrizabalaga y continuó con el peligro ofensivo.
Nahia Aparicio
3
Volvió a cumplir con su papel. Muy seria atrás, se encargó de meter balones al área en los minutos finales.
Pardo
3
Lo intentó en el tramo final, pero no tuvo fortuna.
