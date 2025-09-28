Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las jugadoras de la Real, ayer tras el partido contra el Badalona. RS
Liga F

El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Badalona

Álvaro Guerra

Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:00

Arrula

3

Arrula

Muy segura todo el partido. Respondió con una gran estirada ante la ocasión más clara del Badalona.

Lucía Rodríguez

3

Lucía Rodríguez

Activa en ataque. Cumplió de sobra por la ... banda derecha en otra buena asociación constante con Arola.

