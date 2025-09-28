El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Badalona

Muy segura todo el partido. Respondió con una gran estirada ante la ocasión más clara del Badalona.

Activa en ataque. Cumplió de sobra por la ... banda derecha en otra buena asociación constante con Arola.

3 Apari

El eje de la defensa. La salida de balón pasó por ella con criterio y serenidad para iniciar el juego desde atrás.

3 Moraza

Contundente para frenar las llegadas del Badalona, aportando solidez y salida limpia siempre.

4 Aiara

Incisiva por la izquierda. Hizo varias jugadas que terminaron en centros muy peligrosos y estuvo muy bien en los duelos.

3 Andreia

Abarcó el mediocampo dando salida mediante buenos pases. Clave para aportar al equipo equilibrio.

5 La mejor Arola

Elegida mejor jugadora del partido. El primer tanto partió de un centro suyo y no paró de crear acciones de peligro. Es una correcaminos por banda.

3 Cahynova

Muy participativa y también cerca del área rival. De sus botas nació la jugada del segundo y último tanto.

2 Intza

Se asoció bien para generar en ataque. Fue la primera sustituida.

4 Nerea Eizagirre

Siempre aportando calidad y precisión. Un remate suyo precedió al primer tanto. Abandonó el partido por lesión en el minuto 77

4 Imade

4 Estreno goleador con la Real Sociedad. Referencia ofensiva dentro del área. Un perfil que necesitaba y mucho el conjunto realista y de la que se espera que vuelva a firmar una campaña como la pasada en el Granada.