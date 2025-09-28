El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Badalona
Álvaro Guerra
Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:00
3
Arrula
Muy segura todo el partido. Respondió con una gran estirada ante la ocasión más clara del Badalona.
3
Lucía Rodríguez
Activa en ataque. Cumplió de sobra por la ... banda derecha en otra buena asociación constante con Arola.
3
Apari
El eje de la defensa. La salida de balón pasó por ella con criterio y serenidad para iniciar el juego desde atrás.
3
Moraza
Contundente para frenar las llegadas del Badalona, aportando solidez y salida limpia siempre.
4
Aiara
Incisiva por la izquierda. Hizo varias jugadas que terminaron en centros muy peligrosos y estuvo muy bien en los duelos.
3
Andreia
Abarcó el mediocampo dando salida mediante buenos pases. Clave para aportar al equipo equilibrio.
5 La mejor
Arola
Elegida mejor jugadora del partido. El primer tanto partió de un centro suyo y no paró de crear acciones de peligro. Es una correcaminos por banda.
3
Cahynova
Muy participativa y también cerca del área rival. De sus botas nació la jugada del segundo y último tanto.
2
Intza
Se asoció bien para generar en ataque. Fue la primera sustituida.
4
Nerea Eizagirre
Siempre aportando calidad y precisión. Un remate suyo precedió al primer tanto. Abandonó el partido por lesión en el minuto 77
4
Imade
4 Estreno goleador con la Real Sociedad. Referencia ofensiva dentro del área. Un perfil que necesitaba y mucho el conjunto realista y de la que se espera que vuelva a firmar una campaña como la pasada en el Granada.
