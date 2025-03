El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Atlético

Evitó una derrota aún más abultada con hasta cuatro intervenciones de mucho mérito. No pudo hacer nada en los goles del Atlético de Madrid.

De ... más a menos. Estuvo muy pendiente de las subidas de Jensen y apenas pudo aportar en el aspecto ofensivo.

Lucía 4

La jefa de la defensa. Mantuvo al equipo en pie y se mostró contundente al corte.

Apari 3

Le tocó bailar con la más fea, Gio, a la que pudo atar en corto durante la primera parte. Sufrió después con el paso de los minutos.

Cecilia 2

Sufrió con las carreras de Luany, aunque tampoco tuvo muchas ayudas. No se le ve tan cómoda en esta nueva demarcación.

Andreia 3

Estuvo bien tapada por Gaby y le costó coger la manija del partido. La Real echó de menos su poderío en la zona ancha del campo.

Lezeta 2

Desdibujada. Le costó salir de la buena presión adelantada del Atlético de Madrid y la Real lo notó.

Cahynova 3

Generosa siempre en el esfuerzo. Intentó conectar por dentro con sus compañeras, aunque sin la mejor de las suertes.

Eizagirre 2

Apenas pudo aparecer en zonas de peligro. Intentó retrasar su posición para ayudar a sacar el balón desde atrás pero sin mucho éxito.

Franssi 3

Volvía al once tras no tener minutos frente al Levante. Intentó estirar al equipo con sus desmarques, aunque no cuajó su mejor tarde.

Amaiur 2

Recibió un fuerte golpe en los últimos minutos de la primera parte y se quedó en el vestuario. Poca participación de la donostiarra.

Los cambios

Lavogez 2

Superada por momento en el centro del campo ante el poderío rojiblanco.

Intza 2

Desaparecida en ataque, aunque no dejó de intentarlo en ningún momento.

Guridi 2

Piernas frescas en el centro del campo. Generosa siempre en el esfuerzo.

Pardo 3

Pequeñas pinceladas de la calidad que atesora. Tuvo la última con un disparo raso.

Viles -

Pocos minutos. Salió ya con el partido decidido.