Felipe Sánchez Mateos apunta a completar el staff de Sergio

Beñat Barreto San Sebastián Lunes, 16 de junio 2025, 00:12 Comenta Compartir

La Real anunció el 25 de abril que Sergio iba a ser el nuevo entrenador después de que Imanol renunciara a renovar tras caer ante el Alavés en Gasteiz. Desde entonces el irundarra dejó el Sanse para pasar a trabajar en la planificación de la próxima temporada junto a Erik Bretos pensando única y exclusivamente en el primer equipo. Los futuros fichajes y los jugadores con los que no se cuenta están obviamente a la orden del día en Zubieta, pero Sergio también debía conformar su staff de trabajo. El club ya anunció a todas las piezas salvo una, que todavía está por determinar. La Real, de momento, no tiene «asistente equipo propio», o lo que es lo mismo, una especie de segundo entrenador que pueda compaginar sus funciones con Iosu Rivas, futuro «asistente coordinador».

Según ha podido saber este periódico, Felipe Sánchez Mateos (Llerena, Badajoz, 39 años) tiene todas las papeletas para integrarse en el staff de Sergio la próxima temporada. La decisión tiene todo el sentido del mundo por la historia personal que tiene este licenciado en periodismo de 39 años. El técnico ha estado gran parte de su carrera acompañando al entrenador Francesco Farioli, que hace unas semanas renunció a su cargo como técnico del Ajax.

Estando libre, todo hace indicar que recalará en Zubieta. Desconocido para la mayoría de los aficionados realistas, en caso de que se confirme su llegada los que le conocen afirman que la Real ha hecho un gran fichaje. Bretos buscaba un técnico externo con experiencia para poder dotar al staff de vivencias de élite y parece que ha encontrado esa pieza en Felipe Sánchez Mateos, alguien a quien conoce al dedillo.

Licendiado en periodismo, coincidió en la UNAV con Erik Bretos, con el que creó la página web 'El Diván del Fútbol'

Para entrar en profundidad con el que apunta a ser asistente de Sergio hay que remontarse a la universidad. Extremeño de nacimiento, Sánchez Mateos comenzó su carrera en Pamplona, donde estudió periodismo en la Universidad de Navarra. Siendo del año 1986 coincidió en la carrera con Aimar Bretos, hermano de Erik y presentador de Hora25 en la Cadena SER. Fue así como se conocieron Sánchez Mateos y Erik Bretos, que pronto congeniaron con un denominador común como pasión: el fútbol y el juego.

Los dos formaron juntos la web 'El Diván del Fútbol', página en la que comenzaron a desarrollar aspectos tácticos y de análisis. Los que consumían aquel contenido recordarán a los dos con cariño. Una vez terminada la carrera, Bretos dio el salto al mundo del fútbol rápidamente de la mano de Fran Garagarza en el Eibar. Era el año 2011. Sánchez Mateos, del mismo modo, también cambió los apuntes periodísticos por el balón puesto que pasó directamente al verde no muy lejos de Zubieta. El extremeño arrancó su carrera en Tajonar, tanto en el Promesas como en equipos de categorías inferiores. Fue en Catar donde amplió su formación.

Aspire y Roberto Olabe

Sánchez Mateos cambió de aires en 2015 aterrizando en la Aspire Academy de Doha tras la llamada de Roberto Olabe, que sin duda tendría una importancia capital en su carrera como entrenador. Allí también conoció a Francesco Farioli, exentrenador del Ajax y uno de los técnicos más prometedores del panorama europeo, y al canario Miguel Ángel Ramírez, hasta hace poco míster del Sporting de Gijón.

Con Erik Bretos a los mandos de la dirección deportiva de la Real tampoco habría que descartar el nombre de Farioli para el futuro, aunque su caché como entrenador ha crecido bastante durante las últimas temporadas. Es en Aspire donde Sánchez Mateos formaría amistad con Farioli, aunque ambos separarían sus caminos puesto que el técnico italiano comenzaría a trabajar con otro entrenador prestigioso en la actualidad como es Roberto De Zerbi –ahora en el Olympique de Marsella–.

El extremeño estuvo cuatro años en el equipo ecuatoriano Independiente del Valle tras ser reclutado por Roberto Olabe

Sánchez Mateos estuvo cuatro años en Doha realizando diferentes funciones como técnico de categorías inferiores hasta que aterriza en el equipo ecuatoriano Independiente del Valle, también con pasado realzale, después de que Roberto Olabe realizara allí un gran trabajo. En Ecuador formaría un buen dueto con Miguel Ángel Ramírez, otra persona que le ha influido mucho en su carrera. Ambos entrenaron a jóvenes de la talla de Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Bayer) o William Pacho (PSG). Su salto cualitativo lo da de la mano de Farioli cuando ambos afrontan el primer reto juntos en el Fatih Karagümrük primero y en el Alanyaspor después. En los dos equipos turcos cuajaron buenos resultados hasta aterrizar de manera definitiva en Europa.

Sánchez Mateos y Farioli entrenaron juntos al Niza durante la temporada 23/24 terminando la Ligue 1 en quinta posición consiguiendo billete para la Europa League mientras que el extremeño ya conoce el banquillo de Anoeta puesto que esta última temporada ha formado parte del staff de un grande de Europa como el Ajax, con el que se han quedado a un punto de ganar la Eredivisie. El conjunto neerlandés perdió en Anoeta ante la Real en la fase de grupos después de que marcaran Barrenetxea y Kubo en la segunda parte. Si nada se tuerce, Sánchez Mateos ocupará el banquillo contrario cada quince días.

«Aquí los procesos son claros»

No ha sido la última vez que Sánchez Mateos ha estado en Anoeta porque a lo largo de la semana pasada tuvieron lugar en el estadio diferentes charlas y exposiciones con técnicos para seguir desarrollando talento. Uno de los invitados y ponentes fue el propio Sánchez Mateos. «Hoy vengo a hablar del plan individual dentro del modelo de juego. Creo que a veces en el fútbol profesional tenemos tan poco tiempo para trabajar que se nos olvida quizás esa parte más individual porque nos centramos en lo colectivo por las urgencias. Bajamos desde el modelo de juego hasta el jugador», declaró en la web del club.

Se sentó en el banquillo de Anoeta cuando la Real ganó al Ajax y ahora lo hará cada quince días si se confirma su fichaje

«Aquí tenéis la suerte de tener un club muy estructurado con unos procesos muy claros, pero a veces los entrenadores llegamos a sitios donde no hay esas estructuras, donde no hay procesos o donde no están tan claros y tiene que ser el cuerpo técnico el que traiga su estructura y que tenga sus ideas. Lo que puedo aportar es que si algún día a alguien le toca salir de aquí y se va a encontrar con otro tipo de realidades pues por lo menos puedo aportar un poco de luz o consciencia de lo difícil que puede llegar a ser salir de aquí y estar preparado en este sentido para lo que pueda llegar», apostilló.

Temas

Real Sociedad de Fútbol