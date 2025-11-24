Imanol Troyano San Sebastián Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Real Sociedad partía como decimocuarto clasificado en el inicio de la jornada y la concluye en décima posición gracias a su victoria en Pamplona. Escala cuatro posiciones y ya se encuentra más cerca de las plazas europeas que del descenso, a la espera de lo que hagan esta noche Espanyol y Sevilla.

Precisamente es el conjunto perico quien marca en estos momentos la zona continental, en la sexta posición de la tabla, con 18 puntos. Dos más que la Real. En la parte baja es el Girona quien establece la línea roja del abismo y se encuentra a cinco puntos de distancia con el cuadro blanquiazul. La diferencia era de tres puntos al comienzo de la jornada.

La Real continúa con su escalada. Todavía es pronto para saber si estará en la batalla europea esta temporada, pero en el último mes ha ido recortando diferencias con los equipos que ocupan la zona noble de la tabla.

Este fin de semana le han acompañado los resultados en los demás enfrentamientos. Entre los equipos que le precedían en la clasificación, el Rayo y el Elche han empatado, mientras que el Alavés, Getafe y Athletic han perdido. Solo ha vencido el Celta, pero con los mismos puntos en el casillero, la diferencia de goles es ahora favorable para los guipuzcoanos gracias a los tres tantos marcados en El Sadar.

La Real suma 11 puntos de los últimos 15 posibles, lo que le convierte en uno de los equipos más en forma del último mes en el que no conoce la derrota. Durante este periodo también ha conseguido superar la primera eliminatoria de Copa ante el Negreira.

Ahora le queda por afrontar cuatro jornadas ligueras más hasta el parón navideño. La exigencia se elevará con la visita del Villarreal el domingo. El conjunto castellonense sigue muy de cerca al Real Madrid y Barcelona en el campeonato y será una dura piedra de toque para los pupilos de Sergio Francisco.

Los siguientes tres compromisos serán frente a adversarios que en estos momentos están por debajo en la clasificación. Dos de ellos, Girona y Levante, sumergidos en los puestos de descenso. La visita a Mendizorrotza también marcará la trayectoria del equipo antes de cerrar el año.

Los buenos resultados cosechados también han servido para acallar las voces en torno a Sergio Francisco. El técnico irundarra ha conseguido mostrar otra cara de su equipo, a pesar de no haber podido contar con jugadores como Yangel Herrera, Óskarsson y por momentos también sin Zubeldia, Barrenetxea ni Kubo. El azkoitiarra apunta a estar disponible para el encuentro frente al Villarreal.