A la espera de una reacción en Vigo

Si normalmente el parón de selecciones se le hace largo al aficionado de la Real, cuando el equipo se encuentra en descenso y las ... sensaciones no son buenas esa espera se hace todavía más complicada. El equipo disputó ayer un amistoso ante Osasuna en Zubieta, por lo que la siguiente prueba y oportunidad para revertir la mala dinámica es el domingo 19 en Balaídos ante el Celta de Vigo (16.15 horas). Allí estará dirigiendo al equipo desde el banquillo Sergio Francisco, al que, como viene informando este periódico, se le ha dado una bola extra confiando en que la reacción llegue ante el Celta, que todavía no ha ganado un partido en lo que llevamos de Liga y suma seis empates y dos derrotas tras la disputa de ocho encuentros.

La Real no va a realizar movimientos drásticos antes de ese partido pese a que muchos realzales pensaban que Sergio podría caer el mismo lunes. El parón suele ser el momento idóneo para realizar este tipo de cambios cuando las cosas no van bien. Ejemplos en el mundo del fútbol hay muchos. El más cercano se dio en el mismo día de ayer cuando Veljko Paunovic fue destituido como técnico del Real Oviedo, pese a que el conjunto asturiano tiene un punto más que la propia Real y se encuentra fuera de descenso. Ha sido el primero en caer.

El Consejo de Administración txuri-urdin no va realizar cambios antes de la vuelta a la competición, y de hecho el propio presidente Jokin Aperribay trató de mandar un mensaje de tranquilidad en la reunión del Consejo realizada el lunes y de la que informó ayer DV. Erik Bretos defendió la continuidad del irundarra ante el Consejo, algo extraordinario puesto que el director de fútbol no suele acudir a este tipo de encuentros.

Consejo del lunes La reunión era sobre la digitalización del club y se aprovechó para pedir tranquilidad

Sin embargo, el donostiarra esta vez sí que estuvo presente en Anoeta puesto que la reunión del Consejo era ordinaria para tratar diferentes aspectos del club en una cita que se suele dar más o menos una vez al mes, dependiendo la agenda de unos y otros. La presencia de Erik Bretos se entiende puesto que durante el Consejo se presentaron temas como la digitalización del club y todo lo que tiene que ver con el big data y el uso que se le da a los datos tanto en categorías inferiores como en el primer equipo.

El director de fútbol quiso demostrar, esgrimiendo estadísticas de índole técnico y físico, que la posición y el puntaje de la Real en estas primeras ocho jornadas no se corresponden con los méritos contraídos por el equipo en este inicio de temporada, y aprovechando que la temática de la reunión era tal, el donostiarra defendió con datos la posición del entrenador. Al igual que Sergio, que lo ha verbalizado en sala de prensa, Bretos también entiende que la Real debería llevar más puntos de los cinco que posee.

El Consejo, en todo caso, giró en torno a los datos y la digitalización con la presencia de Bixen Calzón, el responsable de la Unidad de Evaluación y Dato, una de las diferentes unidades que implementó en su día Roberto Olabe y que Bretos también trata de amoldar a su gusto, tal y como trató de desgranar durante su presentación como máximo responsable del área deportiva.

La tecnología está muy presente en el fútbol hasta tal punto de que la Real utiliza la cuántica para realizar todo tipo de análisis con el fin de poder mejorar el rendimiento en los once equipos masculinos y femeninos desde la categoría infantil. En la Real se registra todo lo que rodea al futbolista; datos de salud del jugador, cómo se siente, cómo ha descansado, su percepción subjetiva del esfuerzo, datos objetivos de los entrenamientos mediante GPS o de 'traking' de los partidos y de todo lo que sucede en el partido con el balón... Calzón dio cuenta de ello el lunes, y luego fue turno para Jokin Aperribay y todo lo contado sobre Sergio Francisco.

A corto plazo Lo que suceda ante Celta, Sevilla, Negreira, Athletic y Elche marcará el devenir del proyecto txuri-urdin

El técnico va a tener algo más de margen y habrá que ver cómo responde su equipo en los próximos encuentros ante Celta, Sevilla, Negreira, Athletic y Elche antes del próximo parón de noviembre. Dependiendo de lo que suceda en esos encuentros, tanto a nivel de resultados como en sensaciones, el futuro a corto plazo del entrenador será uno u otro.

La Real, trabajando

Como no podía ser de otra manera, en todos los estamentos del club se trabaja para tratar de revertir la mala situación del equipo. La Real también está preparada por si Sergio finalmente no es capaz de cambiar los resultados, pero el club lo hace desde la naturalidad como también trabaja durante el resto del año mirando perfiles de jugadores a poder incorporar en un futuro. Un ejemplo es el de Equi Fernández. La Real quería al argentino en verano, pero a su vez también empezó a sondear diferentes opciones por si el pivote no aterrizaba en Anoeta.

Pese a que la Real está como está y no va a jugar en Europa como sí lo ha hecho durante los anteriores cinco años, el proyecto txuri-urdin sigue siendo un goloso caramelo por el estatus que se ha ganado el propio club en el fútbol europeo. No es la primera vez que diferentes agentes e intermediarios llaman a la Real para ofrecer jugadores. Con la posición del entrenador ocurre exactamente lo mismo. Pese a ello, el verde y los resultados seguirán dictando el futuro más cercano.