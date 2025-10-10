Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio, con gesto serio en el estadio Zubieta durante el amistoso de ayer ante Osasuna. RS

A la espera de una reacción en Vigo

La Real no va a destituir a Sergio durante el parón y mantiene su confianza en él; los próximos resultados marcarán el rumbo del club

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Si normalmente el parón de selecciones se le hace largo al aficionado de la Real, cuando el equipo se encuentra en descenso y las ... sensaciones no son buenas esa espera se hace todavía más complicada. El equipo disputó ayer un amistoso ante Osasuna en Zubieta, por lo que la siguiente prueba y oportunidad para revertir la mala dinámica es el domingo 19 en Balaídos ante el Celta de Vigo (16.15 horas). Allí estará dirigiendo al equipo desde el banquillo Sergio Francisco, al que, como viene informando este periódico, se le ha dado una bola extra confiando en que la reacción llegue ante el Celta, que todavía no ha ganado un partido en lo que llevamos de Liga y suma seis empates y dos derrotas tras la disputa de ocho encuentros.

