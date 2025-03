Erik Bretos ya lleva la voz cantante en Zubieta

Tiempos de cambios en la Real Sociedad. En medio de la vorágine de partidos en la que apenas hay tiempo para entrenarse sobre el verde, ... en los despachos de Zubieta se trabaja a destajo para confeccionar la plantilla de la temporada que viene sin olvidar que Zubieta sufrirá una remodelación con la salida en junio de Roberto Olabe.

El gasteiztarra, que anunció su decisión de no continuar liderando el proyecto deportivo a mediados de noviembre, detalló el motivo principal de su adiós cuando incluso tenía firmada una temporada más. «Se necesitan personas frescas para que los proyectos sigan vivos», declaró hace meses. Nunca antes nadie tuvo tanto peso en la dirección deportiva txuri-urdin, por lo que la reestructuración será importante en las entrañas del club. La era Erik Bretos ya está aquí incluso antes de que se formalice de manera oficial el relevo.

El futuro director deportivo ya está ejerciendo como tal en Zubieta, o al menos ya lleva la voz cantante en la mayoría de reuniones de planificación de la plantilla del próximo curso. El donostiarra, que ha trabajado siendo la mano derecha de Olabe durante años, tiene la complicada tarea de coger el timón de un sistema que funciona como un reloj pero que indudablemente sufrirá cambios porque las personas que estarán presentes a partir de junio no serán las mismas. Bretos siempre ha estado en las diferentes reuniones que se realizan en la ciudad deportiva, tanto en las de fichajes al ser un hombre importante en ese sentido, como en el aspecto metodológico.

Ahora ha dado un paso más y pese a que Roberto Olabe continúa trabajando en Zubieta y realizando las mismas funciones como director de fútbol que es, Bretos participa en muchos encuentros como la cabeza visible de la Real. El donostiarra tiene mucha tarea por delante y está diseñando un equipo de trabajo con personas muy cercanas a él. No se descarta que aterrice en Zubieta gente de mucha experiencia de otros clubes.

En cuanto a lo que hay en casa, también está sobre la mesa que diferentes trabajadores del club –que también son compañeros de profesión como Bretos– que están afincados en países del norte de Europa puedan regresar a trabajar desde Donostia. Se presupone que cuando termine la temporada el club anunciará los debidos cambios como ha sucedido en otras campañas cuando se han dado modificaciones importantes.

Imanol, eje que vertebra todo

Quizás sin quererlo, porque no le gusta ser demasiado protagonista, Imanol es el eje que vertebra todo lo que está pasando en Zubieta. El oriotarra pidió tiempo para tomar una decisión importante en su carrera. El técnico debe decidir si dar por terminada su exitosa carrera en la Real o renovar por uno, dos o tres años, como él mismo explicó en rueda de prensa. «Puedo subir a los despachos de arriba del Reale Arena y firmar cuando quiera». Del mismo modo, también pidió tiempo para deshojar la margarita fijando la última semana de abril o la primera del mes de mayo como fecha tope.

En los despachos de Anoeta se aceptaron esas condiciones. «Hasta finales de abril o principios de mayo. Esa es la conversación que mantuve con él. Imanol ya sabe lo que la Real quiere y nosotros también sabemos lo que Imanol quiere. Es la fecha que hemos hablado entre todos para sentarnos y así lo vamos a hacer», admitió Jokin Aperribay en los micrófonos de Movistar.

En la planificación de una plantilla en la base siempre está el entrenador, por lo que todavía no se pueden extraer demasiadas conclusiones con lo que pueda pasar con determinados futbolistas. Es el caso, por ejemplo, de los tres jugadores cedidos como Urko González de Zárate, Jon Magunazelaia y Sadiq Umar. No todos tienen las mismas posibilidades de estar en la plantilla del próximo curso.

Ocurre algo similar con todos los futbolistas del filial que sueñan con promocionar al primer equipo. Jon Martín y Pablo Marín, que esta temporada están en dinámica del primer equipo pero con dorsal del 25 para arriba, también deberían adquirir ese estatus de manera definitiva. Otros potrillos que están cuajando un buen curso en el Sanse también sueñan con esa oportunidad en un futuro cercano.

Del mismo modo, Bretos también tendrá que pelear para retener a todas las estrellas txuri-urdin como sucedió el pasado verano con Zubimendi, que este curso ha repetido por activa y por pasiva que quiere continuar jugando en casa. «Miré mi progresión personal, cómo soy yo, el proyecto del club... Me quedé porque sabía que este año iba a ser muy importante en el equipo y porque me quedaban pasos por dar en esta Real», declaró el donostiarra en diciembre en una entrevista en estas mismas páginas. Vendrán más clubes...

Los cambios no se darán tan solo en el verde, también habrá movimiento en técnicos de Zubieta que trabajan en la sombra. En los dos filiales Sergio Francisco ha renovado mientras que Óscar Fernández, fichado por Olabe y que termina contrato, no está teniendo un curso sencillo con la Real C en su lucha por mantener la categoría en 2ª RFEF.