Erik Bretos y sus asuntos a resolver: la Real tiene una treintena de jugadores con contrato

A la Real Sociedad de Imanol le quedan cuatro partidos para concluir la temporada y terminar un ciclo y queda mucho trabajo por hacer sobre ... el verde. El oriotarra quiere dejar al equipo«en Europa» y para ello debe ganar, como mínimo, dos partidos y empatar en alguna de las dos salidas que le quedan para lograr el objetivo. Pero si sobre el tapete quedan retos todavía por cumplir, el trabajo que hay que realizar en los despachos de aquí a que comience la próxima temporada es de aúpa.

Erik Bretos trabaja ya codo con codo con Sergio Francisco en la planificación de la plantilla después de que se decidiera que el irundarra dejara de entrenar ya el Sanse para poner el foco en el primer equipo realista. La primera constatación pública de ambos trabajando juntos se pudo observar este mismo fin de semana, cuando fueron vistos en Ipurua siguiendo en directo el Eibar-Mirandés para ver de cerca a Jon Gorrotxategi. El eibartarra es una de las muchas incógnitas que tiene que resolver Bretos ayudado por Sergio Francisco, teniendo en cuenta que la Real tiene más de una treintena de jugadores del primer equipo o cercanos con los que tomar decisiones. Muchas de ellas se prolongarán varias semanas.

No todos tendrán hueco y el número variará dependiendo de si la Real juega o no en Europa. Si se clasifica para la Conference League, por ejemplo, debería jugar una previa el 21 y 28 de agosto con la Liga ya empezada. Vayamos línea por línea.

Tres laterales son multitud. La Real de esta temporada ha tenido todas las posiciones dobladas, algo que ocurre en la mayoría de plantillas de la Liga. Sin embargo, no es lo mismo tener nueve centrocampistas para tres posiciones del centro del campo en el que las caras pueden variar dependiendo del tipo de perfil que necesites para un partido que tener tres laterales derechos con dorsal del 1 al 25. La irrupción la pasada temporada de Jon Mikel Aramburu obligó merecidamente a la dirección deportiva a renovar al canterano hasta 2030 y otorgarle el dorsal 19 que dejó libre Sadiq. El venezolano se ha ganado el puesto y ahora mismo está por delante de Traoré.

Eso sí, con Sergio Francisco todo se iguala y más después de que el maliense y la Real aceptaran el año extra que estaba estipulado en su contrato. El africano es un peso pesado del vestuario y aporta experiencia en un plantel nobel. La incógnita se sitúa sobre la figura de Álvaro Odriozola. Imanol llegó a decir que «tenemos un problema porque no tiene continuidad» y es que solo ha disputado ocho partidos –418 minutos–. Con cuatro años más de contrato, tres laterales derecho son multitud.

Fichar o no un central. El único fichaje de rendimiento inmediato que realizó la Real esta temporada fue Nayef Aguerd, llegado el último día de mercado después de saber desde hace semanas que Le Normand iba a ser vendido al Atlético de Madrid. La continuidad del marroquí, salvo sorpresa mayúscula, está descartada debido al coste alto de la operación. El West Ham pagó 35 millones por él. En la defensa ronda la siguiente pregunta. ¿Hay que fichar un central?

Una de las noticias positivas de esta temporada ha sido ver a Jon Martín derribar la puerta del primer equipo demostrando que es un central para más de diez años en la Real. No aparecen futbolistas de este tipo todos los años. La cuestión reside en decidir si es suficiente con Zubeldia, Jon Martín, Aritz y un Pacheco que es campeón olímpico pero que de momento no ha demostrado con regularidad las muy buenas condiciones que tiene. Por debajo asoma Beitia, renovado recientemente hasta 2029, pero quizás el eje de la zaga necesite experiencia y rendimiento inmediato como el que demostró Aguerd en 2024. Su segunda parte del año, la verdad, no está siendo nada buena.

Zubimendi y su gran decisión. El verano pasado se despidió a dos pesos pesados del equipo como Le Normand y Merino y puede que este periodo estival haya que decir agur a uno de los mejores centrocampistas del mundo. Retener una temporada más a Martin Zubimendi parece complicado cuando de nuevo va a tener ofertas millonarias de los mejores equipos del mundo. El Arsenal y Arteta pueden tener parte de la batalla ganada, con el Real Madrid como segunda opción si finalmente termina allí Xabi Alonso. Sin embargo, parece que el conjunto blanco no termina de lanzarse a por el donostiarra, que en las próximas semanas deberá decir si se queda o no en Zubieta.

Su hipotético sustituto parece estar en casa después de que Urko esté completando una segunda buena mitad de año en el Espanyol. Sin Imanol, que no terminó de apostar por él, podría hacerse hueco. Más de lo mismo con Gorrotxategi, que pelea por obtener también dorsal tras su soberbia campaña en el Mirandés. Eso sí, jugar en Primera no es lo mismo y a sus 23 años todavía no ha debutado en Primera División. Otros como Turrientes, sobradamente preparado para le élite, están obligados a dar un paso adelante la próxima campaña.

¿Sadiq habrá reseteado? La Real realizó el pasado verano el fichaje más caro de su historia con Óskarsson mientras dio salida a Sadiq, con quien comparte etiqueta. El nigeriano está encantado en Valencia, pero todo hace indicar que el conjunto che no pagará los nueve millones de euros que tiene como opción de compra pese a que puede pagar en plazos de 1,8 millones en cinco fases diferentes. La elevada ficha del jugador y que a sus 28 años sería complicado sacarle rentabilidad económica, echan para atrás al club que dirige Lim. La economía valencianista no está para demasiadas fiestas. Los mercados exóticos que tienen dinero podrían ser una opción mientras que todavía Sergio Francisco apunta a verle en pretemporada.

Overbooking en ataque. Si hay una parcela en la que habrá movimientos será otra vez el frente de ataque. La Real tiene con contrato a Sadiq, Carlos Fernández, Magunazelaia y Karrikaburu y ninguno apunta a continuar. No es sencillo encontrar acomodo para todos y para hacer fichajes, que los habrá, primero hay que dejar salir. Sadiq es el que más mercado tiene pero como demostró el pasado verano no elegirá cualquier opción. Carlos Fernández tiene contrato hasta 2027 y en los 28 partidos que ha disputado con el Cádiz no ha podido ver puerta, mientras que Karrikaburu es importante en el Racing pero parece no tener sitio en esta Real.

Otro como Magunazelaia también es consciente de que lo tendrá muy complicado. Eso sí, con un año de contrato, o sale cedido otra vez o la Real podría resolver su contrato pagándole obviamente sus emolumentos. Cabe recordar que quien mejor rendimiento sacó del eibartarra fue Sergio Francisco cuando el canterano estaba en Primera RFEF hace unos años. Se hinchó a marcar goles. Ahora apunta a hacerlo otra vez lejos de Zubieta.

Los meritorios del Sanse. Por último, aunque no todos tendrán dorsal del primer equipo, queda saber qué sucede con los meritorios del Sanse de Sergio Francisco. A Mikel Goti le continúan notificando que tendrá hueco en la primera plantilla de la Real porque Bretos quiere recuperar el perfil de último pasador que ocupaba Silva mientras que el de Gorliz desecha todas las ofertas que le llegan desde la primera portuguesa, Eredivisie (Países Bajos) y Segunda. Otro como Mariezkurrena estará cerca de los mayores mientras que algunos saldrán cedidos. Bretos deberá ir resolviendo incógnitas durante las próximas semanas.