Emre Yilmaz, el representante de la Real Sociedad en LALIGA FC Pro, decidido: «quiero ganar el torneo»

Moises Arrieta San Sebastián Sábado, 5 de abril 2025, 19:44 Comenta Compartir

Emre Yilmaz, representante de la Real Sociedad en el videojuego EA Sports FC 25 (anteriormente conocido como FIFA), es uno de los nombres más destacados para este fin de semana del 5, 6 y 7 de abril en el torneo LALIGA FC Pro Cup. Se trata de un evento que fusiona el fútbol tradicional con los videojuegos. Los mejores jugadores a nivel nacional se suben al gran escenario dentro del Kursaal para disputar el título. A sus 20 años, no solo es uno de los principales representantes a nivel competitivo del juego, sino que también se ha convertido en la apuesta firme del club txuri-urdin por el universo digital.

Concentrado e ilusionado, el campeón de la eChampions League en 2023 y jugador de la selección neerlandesa de esports afronta esta LALIGA FC pro Cup con el corazón puesto en los mandos. Tras vencer a 'Flippersito' (Getafe CF) por 5-3, su rival en los octavos de final, Yilmaz se prepara para disputar la fase final del campeonato.

¿Cómo se siente disputar este torneo en casa, representando a la Real Sociedad?

Me siento muy bien representando a la Real, además es grandioso jugar en un torneo tan importante como es este. Ahora estoy a punto de disputar la primera fase, y en caso de ganar, iría a las finales, lo que es aún más importante. Me gusta mucho jugar en este tipo de escenarios.

¿Siente más presión por competir frente al público local?

Sí, se podría decir que hay mucha más presión de lo habitual pero es aún más divertido jugar delante de la gente. Prefiero, sin lugar a dudas, competir delante de ellos que sin nadie.

¿Cómo ha sido su preparación para este torneo?

Durante la semana hacemos muchas sesiones de entrenamiento en equipo. Sin embargo, también practico mucho por mi cuenta. A pesar de esto, intento no pensar mucho en la competición, ya que lo que realmente me interesa es jugar y estoy muy emocionado por hacerlo hoy.

¿Qué significa para usted formar parte del equipo de deportes electrónicos (esports) de la Real?

Es una gran sensación. Formar parte de la Real Sociedad ha sido un nuevo paso en mi carrera, esto luego de haber pasado por equipos como el Paris Saint-Germain. Ahora con la Real me siento bastante bien y espero poder quedarme el año que viene en este club.

Lleva 6 victorias de 8 posibles con estos colores ¿Cuáles son sus objetivos marcados para este fin de semana?

Sinceramente no me he propuesto ningún objetivo específico para esta competencia, sin embargo, eso no quiere decir que no quiera ganar. Quiero conseguir la copa.

¿Qué mensaje le daría a los aficionados que van a estar animándole en el Kursaal o desde casa?

Que me vean jugar, que aquellos que puedan vengan al Kursaal, ¿lo he dicho bien, verdad? Kursaal, y especialmente, que disfruten viéndome jugar.