La dulce resaca del derbi, en Goazen Reala!

Goazen Reala! emitirá un nuevo programa a partir de las 20.00 horas. Maite Jiménez dirigirá un programa en el que se analizará toda la dulce resaca del derbi vasco que terminó con ese golazo de Gorrotxategi para que Anoeta estallara de alegría. Se escucharán las voces de los protagonistas del partido así como la opinión de los habituales periodistas que siguen la actualidad de la Real. También habrá espacio para abordar la tremenda gesta rubricada por el equipo de la Liga F, que pudo doblegar al todopoderoso Barcelona en Zubieta para encaramarse a la tercera plaza. El programa se puede ver en www.diariovasco.com, en el canal de YouTube y escuchar en formato podcast en Spotify.