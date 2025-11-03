Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maite Jiménez, junto a Idígoras y Beñar Barrteto en un programa de Goazen Reala! de este curso De la Hera

La dulce resaca del derbi, en Goazen Reala!

El programa de DV abordará el gran triunfo del sábado ante el Athletic y la hazaña del equipo femenino frente al Barcelona

DV

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:46

Comenta

Goazen Reala! emitirá un nuevo programa a partir de las 20.00 horas. Maite Jiménez dirigirá un programa en el que se analizará toda la dulce resaca del derbi vasco que terminó con ese golazo de Gorrotxategi para que Anoeta estallara de alegría. Se escucharán las voces de los protagonistas del partido así como la opinión de los habituales periodistas que siguen la actualidad de la Real. También habrá espacio para abordar la tremenda gesta rubricada por el equipo de la Liga F, que pudo doblegar al todopoderoso Barcelona en Zubieta para encaramarse a la tercera plaza. El programa se puede ver en www.diariovasco.com, en el canal de YouTube y escuchar en formato podcast en Spotify.

