Oyarzabal intenta salvar la entrada de Natan en el choque ante el Betis.

Oyarzabal intenta salvar la entrada de Natan en el choque ante el Betis. ACERO

Una derrota que pone a la Real ante el espejo

El equipo blanquiazul pierde 3-1 ante el Betis en un partido pésimo, en el que encajó goles en el inicio de ambas partes y mostró una fragilidad alarmante

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:26

La Real perdió 3-1 con el Betis y mira a los ojos al fondo de la clasificación. Cuando no ha hecho más que empezar ... la quinta jornada de Liga, el equipo blanquiazul ya ha gastado el comodín de tener 'más juego que puntos' tras una actuación de nivel muy escaso en el estadio de La Cartuja que le condujo a una derrota inapelable y le pone ante el espejo para encarar las preguntas esenciales. Que ya no puede esquivar.

