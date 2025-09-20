Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Brais disputa el balón por arriba en un duelo con Amrabat. EFE
El seguimiento a... Brais

Demasiados villanos para Batman

Llevó la esperanza a la familia blanquiazul con un gran gol en la primera mitad pero terminó diluido y agotado sin poder ejercer de héroe

Raúl Melero

Raúl Melero

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

«Antes eran unos los que ejercían de líderes. Ahora nos tocará a otros». Dicho y hecho. Brais Méndez no tuvo que ponerse la capa ... de héroe porque llevaba la máscara de Batman. Las ausencias de los tótems del vestuario han hecho que otros jugadores deban asumir el rol de líderes y el de Mos lo dejó claro el miércoles en Zubieta. Por categoría, años en club y peso en el juego debe ser un escudero de Oyarzabal. Más después del golpazo de ayer, de otra derrota que sigue sembrando de dudas este arranque liguero. El nuevo capítulo por ahora está en blanco...

