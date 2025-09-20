Demasiados villanos para Batman

«Antes eran unos los que ejercían de líderes. Ahora nos tocará a otros». Dicho y hecho. Brais Méndez no tuvo que ponerse la capa ... de héroe porque llevaba la máscara de Batman. Las ausencias de los tótems del vestuario han hecho que otros jugadores deban asumir el rol de líderes y el de Mos lo dejó claro el miércoles en Zubieta. Por categoría, años en club y peso en el juego debe ser un escudero de Oyarzabal. Más después del golpazo de ayer, de otra derrota que sigue sembrando de dudas este arranque liguero. El nuevo capítulo por ahora está en blanco...

Brais volvió a ser titular después de no salir de inicio desde la primera jornada liguera en Mestalla. El ex del Celta nos dio una pista de por qué había ocurrido su suplencia. Esa oferta mareante de Arabia le pilló en mitad del viaje a Oviedo. «Quise ir a ayudar», dijo. Porque viajó. Contra el Real Madrid no pudo estar por ese golpe en la nariz y ayer se puso la máscara. Lástima que hubiera demasiados villanos, lo que le privó a la Real de tener un final feliz.

El amigo Sheraldo celebraba los goles sacando la tela de araña de Spiderman; el gallego lo hizo montándose en su Batmóvil. Robin fue Barrenetxea que le cedió un balón que el donostiarra no pudo llevarlo a la red por poco. Pero vio que se acercaba Brais y se lo pasó. Pau López fue como 'El Pingüino'. No pudo alcanzar un envío perfecto y preciso al palo largo.

Ocasiones antes del descanso

Un gol que supuso un revulsivo después del bajón que fue el tanto inicial del Cucho Hernández. Nuevamente a remolque. Todos subidos en el Batmóvil de Brais, la remontada no se podía concebir de otra manera. Y por momentos se sintió. El Betis dejaba espacios, la Real robaba alto y las ocasiones o acercamientos se fueron sucediendo. La Cartuja se fue convirtiendo en Gotham. Un tiro de Take, otro de Brais, una llegada de Barrene... Y hasta ahí.

De hecho los dos últimos tiros que tuvo la Real para empatar –porque otra vez el Betis se adelantó en el minuto cuatro de la segunda parte– fueron de Brais. Uno al lateral de la red y otro más blando que detuvo Pau. En la siguiente acción llegó la puntilla. Los aliados de Batman (Soler, Guedes, Sucic, Zakharyan...) no pudieron contener la ira de los villanos de verde y blanco.

Brais dijo que no pone la tele los miércoles y jueves porque «le cabrea» ver a otros equipos jugando competición europea. Este miércoles tampoco lo tendrá que hacer porque le toca jugar. No es contra el Nápoles, ni contra el United o Sturm Graz. Es ante el Mallorca y conviene que vayamos sacando los tres puntos.