El dardo de la Real contra el arbitraje: «El diablo viste de azul»

Así presenta la Real su Inside del encuentro en Old Trafford

Ángel López San Sebastián Viernes, 14 de marzo 2025, 12:53 Comenta Compartir

Ningún representante institucional de la Real Sociedad se ha pronunciado en torno al arbitraje Benoit Bastien que tanto ha indignado a todos los estamentos del club, pero éste va lanzando sus dardos a través de sus medios oficiales y las redes sociales. «El diablo viste de azul», es el impactante titular elegido para ilustrar el vídeo 'Inside' con imágenes del encuentro en Old Trafford. En la imagen, aparece el colegiado francés de 41 años con su elástica de ese color, azul, que utilizó en el envite entre la Real y el United.

La crónica, sin firma, que se puede leer en la web oficial de la Real Sociedad también es dura, comenzando por un titular que puede dar que hablar: «Indecente». Así comienza el relato del choque que realizan desde el propio club: «Es difícil de entender que en Europa se pite el penalti que ha eliminado esta noche a la Real. Ha sido absolutamente indigno». Es sólo un inicio de una narración que habla de una «Real valiente y orgullosa» que «no ha podido seguir adelante por decisiones que siempre han beneficiado al United». Esas decisiones que se mencionan son «un penalti inventado y una roja sacada con muchas ganas», que, en definitiva, según la web realista, «han hecho hincar la rodilla a una Real que se ha vaciado y que no ha podido hacer más».

La explosión de rabia general llegó sobre todo tras las segunda pena máxima, la que Bastien pitó en la acción de Aritz con Dorgu. «De manera indigna, ha señalado un penalti absolutamente inexistente», cuenta la Real sobre esa acción, en la que el central de Beasain clava sus tacos en el suelo y coloca las dos manos a su espalda antes de que el rival se le eche encima: «Una vergüenza que en Europa se pite la pena máxima con una jugada así», añaden.

La posterior expulsión por roja directa a Jon Mikel Aramburu en el minuto 63 también la considera «discutible». Y en todo caso, la Real subraya la predisposición del colectivo arbitral galo y lo tendencioso de su 'performance': «Todo lo que podía pitar en contra lo ha pitado. Y ojo, ha señalado otro penalti que el propio delantero del United, Dorgu, le ha tenido que decir que no era», prosiguen.

Tras 12 encuentros, saldados con seis victorias, dos empates y cuatro derrotas, la Real Sociedad dice agur a Europa por este curso, con el temor de no poder repetir por lo menos el próximo curso: «La Real se despide de la Europa League con muchísima rabia. Hoy se lo han puesto imposible. Volveremos. We are Real». Así culmina su crónica la Real.