Dani Díaz, debutante número 29 bajo las órdenes de Imanol

Con su debut en el partido frente al Valladolid, Dani Díaz se ha convertido en el vigésimo noveno canterano en debutar bajo el mando de ... Imanol Alguacil. A sus 18 años, y con el dorsal 43 en su espalda, el extremo cántabro entró al terreno de juego en el minuto 81, en sustitución de Take Kubo, cuando el marcador iba 2-0. Díaz ya fue en la lista de convocados para el partido de copa ante el Jove Español que debía disputarse el 31 de octubre en el estadio José Rico Pérez de Alicante, y que se aplazó por las consecuencias de la DANA.

Nacido en Santiago de Cartes, Cantabria, el 22 de junio de 2006, Dani Díaz militó en las categorías inferiores del Racing de Santander. Extremo de baja estatura, zurdo, con tendencia a jugar a pierna cambiada. Destaca por su conducción y capacidad regatear a sus rivales. En 2020, tras ser el máximo goleador del infantil A del club cántabro, varios clubes se interesaron en hacerse con sus servicios. El Racing quería que Díaz fuera traspasado al Real Madrid, y ante la negativa de su familia, le dieron de baja. Fue entonces cuando la Real aprovechó la situación para contratar a la joya cántabra. En abril de ese mismo año, el jugador confirmaba su fichaje por la Real en sus redes sociales.

Tras recalar en la Real, Díaz demostró su calidad en los alevines. Las lesiones no frenaban el ritmo de un jugador que iba en ascenso. Hasta que llegó la peor de las lesiones. EL 16 de abril de 2023, siendo ya juvenil, el atacante zurdo sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en un derbi en Lezama contra el Athletic Club. Esta grave lesión llegaba en el peor momento, pues solo unas semanas después se iba a disputar el Europeo Sub-17 en Hungría en el que iba a defender los colores de España.

Recuperación

Tras la lesión, Díaz se mantuvo alejado de los terrenos de juego durante diez largos meses y volvió a jugar durante 75 minutos en un encuentro que enfrentó al equipo de División de Honor Juvenil de la Real Sociedad ante el Leioa en Zubieta, el 25 de febrero de 2024. El partido de su regreso se saldó con triunfo por 4-3. Díaz había vuelto de la mejor manera, y en una gran condición física.

Esta temporada Díaz ha dado el salto al Sanse. No obstante, no ha podido alcanzar la continuidad por las secuelas de su grave lesión. El extremo cántabro ha disputado un total de 17 partidos en Primera RFEF con un total de 720 minutos. Ha sido titular en nueve ocasiones, pero no ha podido completar ningún partido. En los minutos que ha disputado, ha sido capaz de anotar un gol y dar dos asistencias.

Por otro lado, Díaz está siendo importante con la selección. Esta semana ha ayudado al combinado nacional sub-19 con un gol ante Letonia, en la victoria por 4-1. Semana redonda, en la que ha visto cumplido su sueño de debutar con la Real. Toca seguir trabajando para superar nuevos retos.