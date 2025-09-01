Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sadiq Umar trata de controlar un balón durante un entrenamiento en Zubieta. MORQUECHO
Real Sociedad

Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo

Valencia y la Real negociaron ayer por el ariete, pero los clubes no llegaron a un acuerdo y no se descarta ningún escenario hasta las 23.59

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Al culebrón Sadiq Umar todavía le queda un último capítulo. Real Sociedad y Valencia negociaron ayer por el delantero nigeriano, pero los dos clubes ... no llegaron a un acuerdo puesto que el Valencia no termina de apostar definitivamente por el delantero que les salvó del descenso la pasada temporada y que ahora mismo es objetivo número 1 de Carlos Corberán para reforzar la delantera. Los ches presionan a su manera como durante todas las conversaciones, pero la Real se está manteniendo firme puesto que no va a regalar al futbolista como pretende el Valencia. Hasta las 23.59 de hoy puede pasar cualquier cosa porque no se descarta ningún escenario.

