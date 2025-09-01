Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo

Al culebrón Sadiq Umar todavía le queda un último capítulo. Real Sociedad y Valencia negociaron ayer por el delantero nigeriano, pero los dos clubes ... no llegaron a un acuerdo puesto que el Valencia no termina de apostar definitivamente por el delantero que les salvó del descenso la pasada temporada y que ahora mismo es objetivo número 1 de Carlos Corberán para reforzar la delantera. Los ches presionan a su manera como durante todas las conversaciones, pero la Real se está manteniendo firme puesto que no va a regalar al futbolista como pretende el Valencia. Hasta las 23.59 de hoy puede pasar cualquier cosa porque no se descarta ningún escenario.

La dirección deportiva valencianista pelea por obtener la cesión de Sadiq añadiendo una compensación económica, mientras que también cubre el sueldo completo del futbolista. Sin embargo, esas condiciones económicas siguen sin satisfacer a la Real, que se mantiene rígida en busca de una operación que le permita recuperar la importante apuesta que hizo cuando pagó 20 millones de euros. En Anoeta se prefiere un traspaso. Los clubes quedaron en hablar hoy para intentar llegar a un acuerdo, según informan fuentes del entorno del futbolista a este periódico.

El mercado de la Liga termina hoy a las 23.59 horas, pero en otras ligas exóticas como la árabe, la catarí, la rusa o la turca se pueden todavía hacer operaciones durante los próximos días. No hay que olvidar que el entorno de Sadiq ha estado en Doha varias veces tratando de traer ofertas, por lo que en caso de que finalmente el club txuri-urdin no llegue a un acuerdo con el Valencia esos mercados podrían ser también interesantes para encontrar una salida a Sadiq en los próximos días. De momento, no se puede afirmar que el nigeriano vaya a salir hoy de la Real.

Traoré viajó ayer a París

El que ya tiene nuevo destino es Hamari Traoré. El maliense se despidió el viernes de sus compañeros porque el acuerdo con el París FC estaba cercano y la plantilla viajaba a Oviedo, pero lo cierto es que el lateral aterrizó ayer en la capital francesa y será hoy cuando firme su nuevo contrato. A los parisinos se les han ido cayendo diferentes opciones y finalmente han apostado fuerte para conseguir a un Traoré que también tenía una oferta casi irrechazable en lo personal. A sus 33 años el recién ascendido le ofrece dos años de contrato con uno más opcional, pero es que el salario del futbolista es además muy importante para un Traoré que recientemente sufrió una grave lesión de rodilla. El París FC abonará una cifra a la Real más alta de la esperado porque con la lesión de Rupérez la dirección deportiva txuri-urdin no tenía necesidad de vender al africano, que ha sido un hombre muy importante en el vestuario durante estas últimas temporadas por su facilidad de generar buen rollo con todos sus compañeros.

Hoy, comunicados

Así las cosas, el único anuncio oficial de ayer fue el de Javi López, que se marcha cedido al Oviedo. Este periódico fue testigo directo de cómo conoció el tinerfeño a sus nuevos compañeros durante la charla técnica de Paunovic previa al encuentro. El lateral se acercó al hotel de concentración y luego firmó su nuevo contrato.

Del mismo modo, queda por dilucidar qué sucede con Becker, que tiene varias ofertas encima de la mesa. La Real también negoció ayer por el de Surinam, que es muy complicado que siga en Donostia. Por último, está por ver qué pasa con Odriozola, que también ha mantenido conversaciones para abandonar el club txuri-urdin, pero de momento no encuentra acomodo. El lunes será frenético porque puede haber hasta seis comunicados.