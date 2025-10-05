51 córners lanzados sin hacer gol

En este fútbol moderno, en el que cada detalle cuenta, las acciones a balón parado cobran cada vez más importancia. Cuando un partido está atascado ... y no se está pudiendo generar peligro mediante el juego, qué bien viene un córner o una falta lateral para tratar de acercarse al gol. La importancia es tal que este año la Real ha incorporado a José Rodríguez, un canario especialista en el balón parado llegado del Aston Villa para diseñar jugadas de este tipo. No se puede decir que el técnico no lo esté intentando porque su abanico de jugadas es casi infinito, pero lo cierto es que la Real no ha encontrado el gol mediante el córner cuando además es el equipo de la Liga que más veces acude al banderín.

Antes de que empezara la jornada 8, la Real era el equipo de la Liga que más saques de esquina había botado en lo que llevamos de temporada. La verticalidad y el buen estado de forma de Barrenetxea, sumado a que Kubo también pisa línea de fondo, está haciendo que los realistas vayan más que nunca al 'quesito'. En siete partidos los de Sergio han sacado un total de 51 córners. Nadie iguala a la Real en este guarismo.

Se sacaron 7 ante el Valencia, 5 ante el Espanyol, 10 ante el Oviedo, 12 ante el Real Madrid, 5 ante el Betis, 11 ante el Mallorca y la estadística bajó considerablemente en Montjuic: la Real solo tuvo una oportunidad para hacer gol mediante esa vía. Esto supone una media más que interesante de 7,29 córners por partido en el que el grupo no ha podido hacer gol. No será porque no ha tenido ocasiones para ello. Esta tarde visita Anoeta el Rayo de Iñigo Pérez, que con 6,86 córners es el tercer equipo por detrás del Barcelona y la Real en este dato. Ojo no se vaya a decidir el partido desde la esquina.

El dato tiene una doble lectura puesto que la Real dispone de unos magníficos lanzadores a balón parado, pero por el otro lado ha perdido poderío aéreo tras las salidas de Le Normand, Merino e incluso Zubimendi, que por ejemplo el pasado curso marcó en Vallecas tras un saque de esquina. Zubeldia nunca fue un especialista en este tipo de acciones mientras que de momento Caleta-Cart tampoco está aprovechando su envergadura para ser útil. El único que es uno de los mejores de Europa en esta faceta, puesto que por momentos ha sido el jugador de las cinco grandes ligas de Europa con más duelos aéreos ganados, es un Jon Martín que no está entrando en los planes del entrenador.

Pese a ello, la Real ha tenido claras ocasiones para hacer gol. En cada córner se da el mismo movimiento. José Rodríguez se levanta a dar indicaciones, Sergio pasa a un segundo plano. El canario marca jugada y Sergio Gómez, Brais, Soler e incluso Barrenetxea ejecutan. El guante del lateral de Badalona no se está aprovechando debidamente. Aramburu ha tenido dos goles cantados ante el Betis y Mallorca. En La Cartuja Kubo recibió en corto y le puso el balón en la cabeza al venezolano, mientras que Oyarzabal al segundo palo también tuvo el tanto en Montjuic ante el Barcelona en el único intento. Algún día llegará el gol que refuerce el gran trabajo que se está haciendo en este tipo de acciones, pero lo cierto es que hay que darle una vuelta pese a que esta plantilla realista no es la mejor como para hacerse fuerte por arriba. Veremos si con Yangel la cosa mejora.