Barrenetxea saca un córner en el partido ante el Mallorca Morquecho
Real Sociedad

51 córners lanzados sin hacer gol

La Real es el equipo de toda la Liga que más saques de esquina ha sacado, pero no ha visto puerta pese a sus buenos lanzadores

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:03

Comenta

En este fútbol moderno, en el que cada detalle cuenta, las acciones a balón parado cobran cada vez más importancia. Cuando un partido está atascado ... y no se está pudiendo generar peligro mediante el juego, qué bien viene un córner o una falta lateral para tratar de acercarse al gol. La importancia es tal que este año la Real ha incorporado a José Rodríguez, un canario especialista en el balón parado llegado del Aston Villa para diseñar jugadas de este tipo. No se puede decir que el técnico no lo esté intentando porque su abanico de jugadas es casi infinito, pero lo cierto es que la Real no ha encontrado el gol mediante el córner cuando además es el equipo de la Liga que más veces acude al banderín.

