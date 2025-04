El corazón txuri-urdin del 'Braveheart' Tierney

Ángel López San Sebastián Miércoles, 9 de abril 2025, 10:32 Comenta Compartir

La espectacular goleada del Arsenal al Real Madrid (3-0) en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League tuvo un marcado acento txuri-urdin. Participaron exjugadores de la Real Sociedad que militan en las filas de los 'gunners' como Martin Odegaard, Mikel Merino, que además marcó el tercero, Kieran Tierney y, por supuesto, el entrenador, el donostiarra Mikel Arteta, que fue futbolista realista en la primera mitad de la ya lejana campaña 2004/05. El susto que dio la Real al Madrid la semana pasada en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey -3-4 en el tiempo reglamentario y 4-4 final en el Santiago Bernabéu- parece haber condicionado negativamente a los blancos, que no levantan cabeza desde entonces.

Seguro que a los aficionados realistas les sobrevino un sentimiento de nostalgia cuando vieron en acción a Odegaard, con su fútbol de seda, pese a que sólo estuvo un año en Anoeta, y a Merino, que se fue el pasado verano dejando un vacío enorme en el centro del campo, aunque ahora actúe de delantero y sume ya siete goles solo en 2025. Y también algo de pena al comprobar las buenas prestaciones, y como extremo, de un Tierney que apenas pudo destacar en la Real por sus reiterados problemas musculares. El lateral de la Isla de Man demostró pinceladas de su talento la pasada temporada como txuri-urdin, pero sólo pudo participar en 26 encuentros y dar dos asistencias. Para el recuerdo sangrante queda ese gol fantasma que anotó en la semifinal de Copa ante el Mallorca en el Reale Arena, que el árbitro y el VAR no validaron por carecer de la tecnología necesaria. No obstante, a pesar de ese paso fugaz y no tan edificante, la Real sigue presente en el corazón del 'Braveheart' del Arsenal.

Ampliar El perfil de Tierney en Instagram

Y es que Tierney, de forma sorprendente considerando que sigue siendo jugador del Arsenal y ha disputado como 'gunner' 13 encuentros esta temporada, mantiene en el perfil de sus cuentas en redes sociales -Instagram y 'X'- una foto en la que posa con una camiseta de la Real Sociedad al hombro, en la que se aprecia claramente el hermoso escudo del balón coronado tan propio del club donostiarra. Parece que su futuro está de nuevo en el Celtic de Glasgow de su país, pero es evidente que su añito en Donostia le marcó.

Ampliar Fotografía incluida en el mensaje de despedida de Tierney de la Real Sociedad

«Gracias a todos los que componéis la Real Sociedad. Qué club tan increíble y especial. Ha sido un honor haber formado parte de él», fue parte de su particular mensaje de despedida del año pasado. El jugador escocés quiso hacer referencia al euskera y a Euskadi. Su agradecimiento lo realizó en el idioma vasco con un «eskerrik asko» y abrochó su despedida con tres corazones con los colores de la Ikurriña. Además, incluyó una imagen en la que aparecía de espaldas junto a sus compañeros en la que todos llevaban una camiseta txuri-urdin con el nombre de A. Zabaleta, para homenajear al aficionado realista asesinado a las puertas del Calderón en 1998.