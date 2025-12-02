Compañero de Aperribay en el infantiles del Lengokoak

Imanol Troyano San Sebastián Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Fernando Guerrico lleva tres décadas viviendo en Salou, a un cuarto de hora en coche de Reus. Es socio de la Real Sociedad, estuvo el pasado fin de semana en Anoeta en el encuentro ante el Villarreal. Conoce la historia futbolística más reciente del Reus y además fue compañero de Jokin Aperribay cuando jugaba en el Lengokoak en infantiles: «Él era el portero y yo el central».

No ha mantenido la relación con el presidente blanquiazul, a pesar de que se ha recorrido buena parte de los estadios de Primera para seguir a la Real, principalmente entre las zonas de Cataluña y el Levante. «Jugaba en el Lengo y luego me entró el gusanillo para entrenar. Aquí me saqué el título nacional y he estado como técnico en Reus, sobre todo en categorías de formación».

Este tolosarra es fisioterapeuta en un hospital psiquiátrico en Reus y profesor de universidad. No va a desaprovechar la oportunidad que le ha presentado la vida de ver a su equipo del alma a escasos kilómetros de casa. «En cuanto vi el emparejamiento pedí entradas a la Real y me contestaron que debía hacer la gestión con el Reus. Habilitaron antes las entradas para visitantes que para sus propios aficionados. En la zona hay muchos seguidores de la Real que iremos a apoyar al equipo». Lo hará, eso sí, con el corazón dividido.