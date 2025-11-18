Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Brais Méndez controla un balón ante la mirada de Carlos Soler. RS

Real Sociedad

A coger la medida a Osasuna otra vez

La Real Sociedad enlazó nueve partidos sin perder ante el conjunto rojillo desde 2019, pero ha caído derrotado en los tres últimos enfrentamientos

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Hubo un tiempo muy cercano en el que la Real Sociedad no perdía contra Osasuna. Pero todas las rachas, tanto las buenas, como las malas, ... llegan a su fin. El conjunto txuri-urdin llegó a encadenar nueve partidos de Liga consecutivos sin conocer la derrota en los enfrentamientos ante el conjunto navarro desde el último ascenso de los rojillos, que se produjo en la campaña 2018/19.

