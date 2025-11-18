A coger la medida a Osasuna otra vez

Hubo un tiempo muy cercano en el que la Real Sociedad no perdía contra Osasuna. Pero todas las rachas, tanto las buenas, como las malas, ... llegan a su fin. El conjunto txuri-urdin llegó a encadenar nueve partidos de Liga consecutivos sin conocer la derrota en los enfrentamientos ante el conjunto navarro desde el último ascenso de los rojillos, que se produjo en la campaña 2018/19.

Nueve episodios desde 2019 hasta 2023 en los que el cuadro blanquiazul firmó seis victorias y tres empates. Todos ellos con Imanol Alguacil y Jagoba Arrasate como responsables de ambos equipos. El técnico de Berriatua encaraba con resignación cada nuevo enfrentamiento ante su exequipo, incapaz de conseguir someterlo.

La Real de Imanol le cogió la medida a Osasuna a la que llegó a imponerse en Anoeta y El Sadar indistintamente. El primer duelo de esta serie, en la campaña 19/20, se saldó con un 3-4 en el feudo rojillo con los goles de Oyarzabal, Portu, Odegaard –de falta directa– e Isak.

Tres de esos partidos se tuvieron que disputar a puerta cerrada, el de la segunda vuelta de la 19/20 y los dos de la 20/21. Precisamente el envite en El Sadar de la campaña 20/21 supuso la segunda clasificación consecutiva a Europa gracias a un tanto de Isak en los últimos minutos.

El conjunto blanquiazul enlazaría después otras cuatro victorias seguidas ante el cuadro pamplonés, entre las temporadas 21/22 y 22/23. Especialmente emotiva fue la que se vivió en Anoeta el día de Nochevieja del 2022. Aquella tarde se produjo el regreso a la competición de Mikel Oyarzabal después de una rotura en el cruzado en los primeros meses del año.

La última vez que la Real puntuó frente a Osasuna fue el 2 de diciembre de 2023 en Pamplona. Moi Gómez adelantó a los locales nada más comenzar el encuentro y Sadiq, con un disparo desde fuera del área, puso las tablas definitivas al borde del descanso. Desde entonces la escuadra guipuzcoana no ha sacado nada en positivo en sus enfrentamientos ante los rojillos.

En el partido de la segunda vuelta de esa misma temporada jugado en Anoeta, Arrasate por fin pudo festejar su primera victoria ante la Real después de tantos sinsabores gracias a un gol de Budimir a la salida de un córner. El curso pasado, con Vicente Moreno en el banquillo rojillo, el conjunto navarro se impuso en los dos enfrentamientos ante el cuadro txuri-urdin.

Mejor en la Copa

Derrotó 0-2 a la Real en Donostia en el duelo correspondiente a la primera vuelta con goles de Torró y Budimir, mientras que en la segunda también sumó los tres puntos merced a su victoria por dos goles a uno gracias a una actuación estelar de Budimir, autor de los dos tantos locales. Óskarsson recortó distancias en el descuento.

La racha que no se ha visto alterada durante este tiempo ha sido la de Copa. Las tres veces que se han cruzado en los últimos seis años ambos equipos, la Real ha conseguido avanzar de ronda. Lo hizo en la pasada edición, en los cuartos de final del torneo, con su victoria (2-0) en Anoeta, también en los octavos del curso anterior (23/24) con ese mismo resultado, pero esta vez en El Sadar, y en 2020, en la misma ronda del torneo, gracias a un marcador de 3-1.

La Real quiere coger otra vez la medida a Osasuna. Le toca hacerlo a Sergio Francisco, que tratará de emular a su predecesor.