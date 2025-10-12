Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Felices. Los jugadores celebran el gol ante el Mallorca en Anoeta Fernando de la Hera
Real Sociedad

Coger lo bueno y desechar lo malo

La Real tiene que seguir incidiendo en los muchos aspectos tácticos en los que está acertando, pero también tiene que trabajar en dejar de cometer todos esos fallos que le están condenando

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:12

Lo bueno

    Aprovechar el buen momento de Barrenetxea y Oyarzabal

La Real pivota en la actualidad sobre dos futbolistas de ataque como Barrenetxea y Oyarzabal. El donostiarra por fin ha dado un paso adelante, pero ... es que también está manteniendo la regularidad que le faltaba durante los últimos años. También el capitán muestra más chispa y está siendo capaz de generar jugadas por sí solo. El equipo se debe agarrar a los dos para tratar de ser más ofensivo porque ambos están aportando desde lo numérico. Barrenetxea suma un gol, el del Espanyol, pero es que también ha dado tres asistencias además de haber provocado el penalti ante el Real Madrid. Oyarzabal, por su parte, acumula goles ante el Real Madrid y el Mallorca. Éste último sirvió para ganar el único partido de lo que va de curso. Ahora falta que otros compañeros ofensivos sumen y aporten cifras.

