Coger lo bueno y desechar lo malo

Lo bueno

La Real pivota en la actualidad sobre dos futbolistas de ataque como Barrenetxea y Oyarzabal. El donostiarra por fin ha dado un paso adelante, pero ... es que también está manteniendo la regularidad que le faltaba durante los últimos años. También el capitán muestra más chispa y está siendo capaz de generar jugadas por sí solo. El equipo se debe agarrar a los dos para tratar de ser más ofensivo porque ambos están aportando desde lo numérico. Barrenetxea suma un gol, el del Espanyol, pero es que también ha dado tres asistencias además de haber provocado el penalti ante el Real Madrid. Oyarzabal, por su parte, acumula goles ante el Real Madrid y el Mallorca. Éste último sirvió para ganar el único partido de lo que va de curso. Ahora falta que otros compañeros ofensivos sumen y aporten cifras.

2 El vestuario sigue respaldando a Sergio

Los malos momentos de la Real no han influido del todo al vestuario. Esta semana han respaldado públicamente a Sergio Francisco futbolistas como Aihen, Oyarzabal, Gorrotxategi o Álex Remiro, que han declarado que están en el mismo barco del entrenador. En una plantilla de fútbol es indispensable que los jugadores, y sobre todo los pesos pesados, sigan creyendo en el mensaje del técnico. «Le veo tranquilo y con ganas, desde el primer día tiene unas ganas tremendas y estamos con él en el mismo barco, no creo que sea el culpable principal de lo que está pasando. Lo somos todos. En nuestra mano está cambiar la situación e iremos todos en la misma dirección», declaró en Zubieta Gorrotxategi.

3 El debut de Yangel equilibra la medular

Sergio tendrá ante el Celta una buena noticia. Yangel Herrera jugó el jueves ante Osasuna sus primeros minutos como txuri-urdin y si el técnico lo considera oportuno por fin tendrá a su disposición al fichaje que tanto reclamó en verano. El centrocampista «enérgico y agresivo con balón» ya está aquí pese a que ya se hayan disputado ocho jornadas. El vinotinto obviamente no está en su mejor condición y solo suma 45 minutos en un amistoso, pero su presencia equilibrará un centro de campo que por momentos se ha descompuesto. Ahora queda descubrir si Yangel se colocará como pivote defensivo y peleará con Gorrotxategi por el puesto, o si por su parte será un interior con llegada y presión alta. En ambas será muy útil.

4 La Real es el cuarto equipo que más dispara de toda la Liga

La Real lleva siete goles a favor en ocho partidos, o lo que es lo mismo, una media que baja de la unidad. Tan solo Girona y Oviedo han hecho más goles e incluso están por encima de los txuri-urdin en la clasificación. Sin embargo, la Real es el cuarto equipo de la competición doméstica que más remata a puerta empatado con Atlético de Madrid y Betis y solo por detrás Barcelona, Athletic y Real Madrid. Los de Sergio han disparado más de diez veces en el 75% de los encuentros. El equipo sí que está generando caudal ofensivo. Ahora queda afinar la puntería y acertar con más frecuencia, aunque el delantero centro por el que se desembolsaron 20 millones de euros la pasada temporada se encuentra actualmente lesionado. Con tantas ocasiones, la pelota siempre termina entrando.

5 Un calendario atractivo hasta noviembre para reivindicarse

Sergio se juega las habichuelas tras el parón con cinco partidos, cuatro de Liga y uno de Copa ante el Negreira. El foco solo puede estar en el del Celta porque depende de lo que suceda quizás no hay más allá. Nunca se sabe. La Real se va a medir antes del siguiente parón a Celta y Elche fuera de casa y a Sevilla y Athletic en Anoeta. En Primera todos los partidos son complicados, pero a priori siempre ponen más dificultad equipos como el Real Madrid, Barcelona o incluso Betis fuera de casa, con los que ya se han visto las caras. El Celta suma seis empates y todavía no ha ganado, mientras que el Athletic tampoco pasa por su mejor momento en Liga. El Sevilla, por su parte, con Almeyda es un equipo diferente mientras que el recién ascendido Elche es una de las revelaciones.

Lo malo

1 La urgencia por ganar condiciona la semana y el tipo de partido

La Real se encuentra en una delicada situación sobre todo en lo clasificatorio, algo que condiciona el día a día como a cualquier equipo que no está acostumbrado a ocupar esos puestos de la tabla. La urgencia por ganar al Celta en Vigo a la vuelta del parón eclipsa todo lo que pueda suceder sobre el verde. La Real empieza a tener la necesidad de ganar, y ya importa más bien poco si lo hace jugando bien, regular o mal. Ante el Rayo ya se vio que el equipo no salió en tromba, quizás cohibido por la situación clasificatoria. El propio Gorrotxategi reconoció en Zubieta que ante el conjunto madrileño no estuvieron como debían. «En los partidos debemos ser más agresivos y estar más concentrados. Contra el Rayo no sé si estábamos a la espera de ver qué pasaba. Tenemos que meter dos marchas más».

2 Las transiciones siguen condenando al equipo

Quizás ya empieza a ser repetitivo el análisis, pero lo cierto es que Sergio no está siendo capaz de frenar la sangría de goles en transiciones mal defendidas. Sucedió ante el Valencia, ante el Espanyol, ante el Real Madrid, ante el Oviedo, ante el Betis... Y el pasado domingo ante el Rayo más de lo mismo. El gol del conjunto madrileño vino de una falta lateral a favor, mal sacada por Sergio, pero tampoco rematada por sus compañeros. El contragolpe, bien dirigido por Ratiu y Fran Pérez, choca con la mala transición defensiva. Se puede personalizar la acción en algún jugador, pero lo cierto es que la imagen es tan repetitiva este comienzo de curso que la mejora debe ser grupal y urgente.

3 Lesiones y jugadores lejos de su mejor físico

La Liga ya entra en su novena jornada de liga, o lo que es lo mismo, más de un cuarto de temporada. De momento, Sergio no ha podido contar con Yangel Herrera, pero es que la enfermería también ha tenido pacientes más tiempo de lo esperado. Óskarsson, el que apuntaba a ser el delantero titular este curso, ya acumula seis semanas lesionado con una rotura muscular. Sergio también ha tenido problemas en la zaga con las ausencias de Aritz y Jon Martín con solo Zubeldia y Caleta-Car como opciones. Del mismo modo, todavía hay futbolistas que por diferentes motivos en pretemporada no han podido competir como se esperaba y que están lejos de su mejor físico. Recuperarlos cuanto antes debe impulsar al equipo hacia arriba.

4 Sin peligro a balón parado, por lo menos no hay que conceder atrás

La Real no está siendo capaz de sacar provecho a todas las jugadas a balón parado que está teniendo en ataque. Los txuri-urdin han botado un total de 58 córners a favor en los ocho partidos jugados hasta la fecha y de momento no han podido hacer gol pese a que han tenido claras ocasiones para ello. El equipo ha perdido poderío aéreo, pero sin embargo sí que ha encontrado situaciones de peligro con variaciones tácticas diferentes. También se tiene que notar que Sergio dispone de jugadores con buen pie como Sergio Gómez, Brais o Soler. Del mismo modo, si en ataque no golpeas, al menos en defensa no hay que encajar. Ante el Betis llegaron goles de saque de banda y córner mientras que el Real Madrid solo en la primera parte pudo hacer tres o cuatro goles a balón parado. Remiro fue el héroe.

5 Hay que recuperar a fichajes que no están siendo capaces de rendir

Sergio tiene la necesidad de ganar, pero para alcanzar las victorias conviene tener las mayores armas posibles. La actual plantilla realista dispone de varios fichajes por los que se pagó mucho dinero que ahora no están rindiendo porque el entrenador no los pone o porque cuando salen no responden como quiere. De momento, Sergio Gómez ha dado un paso adelante haciéndose con el lateral izquierdo y Caleta-Car ha mejorado algo sus prestaciones, pero recuperar las mejores versiones de Sucic y Zakharyan, entre otros, sería una magnífica noticia para revertir la mala situación. El ruso cuajó un buen partido en el amistoso ante el Osasuna mientras que al croata quizás le venga bien desconectar con su país. El irundarra está confiando en Sadiq, que tampoco está respondiendo.