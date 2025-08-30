El club txuri-urdin también es optimista con el fichaje de Yangel Herrera del Girona

Las próximas horas hasta el cierre de mercado el lunes a las 23.59 horas apuntan a ser frenéticas porque además del fichaje de ... Carlos Soler la Real es optimista en cerrar la llegada de Yangel Herrera, centrocampista del Girona. La operación, al igual que la de Carlos Soler, también sería en propiedad. Los dos clubes tienen diferentes acuerdos por la cifra final del traspaso dependiendo de si Sadiq abarata o no el precio definitivo. El nigeriano sigue enrocado en terminar en Valencia por lo que parece imposible que el delantero entre en la operación, algo que no implica que aterrice en Mestalla como él y el Valencia desean.

Así las cosas, la Real continúa trabajando para firmar al centrocampista que, por perfil, encaja a la perfección en lo que demandó Sergio en Japón. El irundarra pidió un interior «enérgico» y «agresivo hacia el balón» entendiendo que sus activos en el centro del campo no son fuertes en esas características. En las dos primeras jornadas se ha notado que tras perder el balón a la Real le cuesta tanto correr hacia atrás como parar el juego. Sucic perdió una pelota ante el Espanyol y luego Sergio y Turrientes no pudieron detener la acción. Ahí, Yangel se mueve como pez en el agua.

El venezolano, nacido en 1998 y que tiene 27 años cumplidos en enero, firmaría un contrato de larga duración con la entidad txuri-urdin en cuanto la Real consiga ultimar los últimos flecos con el Girona, que ya sabe desde hace unos días que el deseo del jugador es jugar en Donostia. El futbolista termina contrato en 2027 y ya ha verbalizado al club gironí que no tiene intención de ampliar su vinculación con el Girona. Propiedad en su día del Manchester City, Herrera ha jugado cedido en la Liga en equipos como Huesca, Granada, Espanyol y finalmente Girona, que tras una temporada a préstamo en Montilivi consiguió retener al venezolano en propiedad. El mercado será movido porque la Real también tiene que dar salida a varios jugadores que no cuentan para Sergio.