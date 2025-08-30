Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yangel Herrera, en el partido contra la Real la pasada temporada. Girona

El club txuri-urdin también es optimista con el fichaje de Yangel Herrera del Girona

La Real confía en incorporar al jugador venezolano, que ha manifestado a su club que se quiere unir al proyecto txuri-urdin

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Las próximas horas hasta el cierre de mercado el lunes a las 23.59 horas apuntan a ser frenéticas porque además del fichaje de ... Carlos Soler la Real es optimista en cerrar la llegada de Yangel Herrera, centrocampista del Girona. La operación, al igual que la de Carlos Soler, también sería en propiedad. Los dos clubes tienen diferentes acuerdos por la cifra final del traspaso dependiendo de si Sadiq abarata o no el precio definitivo. El nigeriano sigue enrocado en terminar en Valencia por lo que parece imposible que el delantero entre en la operación, algo que no implica que aterrice en Mestalla como él y el Valencia desean.

