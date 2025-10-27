Un club con un famoso patrocinador y que llegó a militar en Segunda B

La previsión es que mañana se reúnan 3.000 espectadores en el campo de fútbol de Negreira para presenciar el histórico partido ante la Real. ... El club ha instalado gradas supletorias para elevar el aforo del recinto, que originalmente tiene una capacidad para 700 personas sentadas. Esta vez no se permitirá seguir de pie el encuentro alrededor del terreno de juego. La iluminación ha sido otro de los asuntos que ha tenido que resolver la entidad gallega para cumplir con los requisitos de la televisión. «Era una de las dificultades más grandes que teníamos, porque con la luz que había no nos llegaba, pero hemos puesto focos nuevos y ya lo tenemos solucionado», explica Julián Ferreiro, presidente del Negreira.

«Nuestra prioridad era jugar aquí», expresa el máximo dirigente de la entidad gallega, que confiesa que «pudimos llevarlo a Santiago y jugar en el Vero Boquete, que nos queda a 20 kilómetros y tiene un aforo de 10.000 personas. Igual no lo hubiéramos llenado, pero habríamos podido meter a más de 4.000 personas. Pero no lo haces en el pueblo. Esto es algo que va a quedar para siempre y mejor hacerlo aquí».

Julián lo ha sido todo en el club. Jugador, entrenador, director deportivo y desde hace tres años, presidente. También es natural de Negreira, por eso no duda en afirmar que el de mañana «es el partido más importante en la historia del club». «Aquí también vino el Deportivo a jugar cuando estaba en Primera, pero eran amistosos. Ahora se trata de un partido oficial de Copa ante un rival como la Real. No es comparable».

La categoría más alta en la que ha llegado a jugar el Negreira es Segunda B, hace ya veinte años. «Estaban el Rayo Vallecano, Las Palmas, Pontevedra... Fue una Liga súper potente y el año fue muy bonito. Fue una hazaña bastante importante, distinto a esto». El partido ante la Real «va a quedar en el recuerdo del club y en la memoria de toda la gente».

Hace poco más de un lustro, justo antes de la pandemia, el rival copero de la Real atravesó penurias económicas que le situaron al borde de la desaparición. «Si hay una directiva que no gestiona correctamente, el club se hunde». «El equipo estuvo metido durante cinco años en categorías más bajas, con muy poca gente yendo al campo, pero nos estamos recuperando poco a poco».

«Nuestra directiva le dio un impulso importante con el ascenso a Preferente. La gente está más ilusionada y contenta. Además, ahora estamos en modo ganador», valora. «Los recursos los tenemos que buscar de empresarios de la localidad y alrededores. Si haces las cosas bien, la gente te apoya», presume.

Un apellido «bastante común»

En estos momentos el patrocinador principal que asoma en su camiseta es Feiraco, la famosa compañía láctea que lució en la parte frontal de las camisetas del Súper Dépor. Se da la circunstancia que dicha empresa fue fundada en Negreira en 1968. De hecho, el nombre del campo en el que juega el Negreira se debe al fundador de la compañía: Jesús García Calvo.

El nombre del equipo fue objeto de las bromas antes del sorteo celebrado en Las Rozas por coincidir con el apellido del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 1994 y 2018 que recibió pagos del Barcelona. «A nivel nacional sí que ha habido morbo, pero nosotros no le damos mucha importancia. Aquí el apellido es bastante común, lo tiene muchísima gente», concluye.