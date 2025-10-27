Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Julián Ferreiro, presidente del Negreira. María Caamaño

Un club con un famoso patrocinador y que llegó a militar en Segunda B

El presidente del conjunto gallego se muestra convencido de que «es el partido más importante de nuestra historia»

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La previsión es que mañana se reúnan 3.000 espectadores en el campo de fútbol de Negreira para presenciar el histórico partido ante la Real. ... El club ha instalado gradas supletorias para elevar el aforo del recinto, que originalmente tiene una capacidad para 700 personas sentadas. Esta vez no se permitirá seguir de pie el encuentro alrededor del terreno de juego. La iluminación ha sido otro de los asuntos que ha tenido que resolver la entidad gallega para cumplir con los requisitos de la televisión. «Era una de las dificultades más grandes que teníamos, porque con la luz que había no nos llegaba, pero hemos puesto focos nuevos y ya lo tenemos solucionado», explica Julián Ferreiro, presidente del Negreira.

