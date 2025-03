Cinco realistas regresan a Zubieta con un gol bajo el brazo

Nueve futbolistas de la Real Sociedad han participado en partidos internacionales durante este parón, ocho de ellos, todos menos Álex Remiro, jugadores de campo. ... De esos ocho, cinco regresan a Zubieta después de haber marcado, algunos incluso por partida doble. El último en sumarse a la lista fue Nayef Aguerd que esta pasada noche anotó un tanto en la victoria de Marruecos ante Tanzania (2-0). La Real tiene gol, pero tiene que encontrarlo.

Mikel Oyarzabal y Orri Óskarsson (2), Take Kubo, Jon Martín y el mencionado Aguerd han sido los futbolistas de la Real que han visto puerta durante este parón. El marroquí marcó esta pasada noche frente a Tanzania al aprovechar un balón muerto en el área tras un saque de esquina, rompiendo así con una larga sequía, no en vano hacía casi 20 meses que el central de Kenitra no celebraba un gol desde que lo hiciera el 23 de agosto de 2023 con el West Ham en un partido de la Premier contra el Chelsea en el que también fue expulsado. Para encontrar su último tanto con Marruecos hay que remontarse incluso más atrás, a septiembre de 2021, cuando anotó un tanto ante Sudán también en una fase de clasificación para el Mundial.

Por partida doble anotó Mikel Oyarzabal, de nuevo fundamental con la Roja al marcar dos goles que asfaltaron el camino de España hacia la Final Four de la Nations League. El capitán txuri-urdin jugó de '9' y además de marcar esos dos goles anotó un tercero que fue anulado por fuera de juego. Con la Real, Oyarzabal suma 108 goles en 386 partidos y marca un gol cada 260 minutos. Con la selección ha anotado 15 tantos en 43 encuentros, con un promedio de un tanto cada 122 minutos.

Take Kubo mantienen un mejor promedio goleador con la Real que con su selección

Otro que logró dos dianas fue Orri Óskarsson, aunque en su caso en dos partidos distintos pero ante el mismo rival, la Kosovo de Muriqi. Sus dos tantos no valieron para que Islandia se mantuviera en la segunda categoría de la Nations League, pero confirmaron que el joven punta islandés tiene instinto goleador. Con la Real acredita siete goles en 37 partidos y un promedio de un gol cada 193 minutos. Con su selección suma otras siete dianas, pero en 16 choques con un promedio de un tanto cada 144 minutos.

Take Kubo selló la clasificación de Japón para el Mundial con su tanto ante Bahréin y no pudo marcar el martes ante Arabia Saudí. En su caso su rendimiento goleador es mejor con la Real que con su selección. Con Japón suma 6 goles en 42 partidos, con un promedio de un tanto cada 351 minutos que no mejora al que tiene en la Real de un gol cada 227 minutos tras lograr 25 en 157 encuentros.

Doblete en la sub-19

Jon Martín también vio puerta con la sub-19 marcando un gol de cabeza ante Francia. El lasarteoriotarra aún no ha visto puerta en la Real en los pocos minutos de los que ha disfrutado en los 17 partidos en los que ha participado.

No forma parte de la primera plantilla pero en este parón también ha marcado un gol el prometedor Dani Díaz que hizo uno con la sub-19 este martes ante Letonia para lograr la clasificación para el Europeo de la categoría.