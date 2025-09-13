Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La carta íntegra de John Toshack a la familia txuri-urdin

John Benjamin Toshack

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:01

Queridos txuri urdines. El homenaje que voy a recibir hoy en Anoeta es muy especial para mí y quiero agradeceros a todos que mi sueño se haga realidad. Pensaba que nunca más iba a volver a pisar el césped de Anoeta. Será muy emocionante. Sé que el estadio ha mejorado mucho y ya nada tiene que ver con aquel campo separado de la afición por las pistas de atletismo. Es verdad que el maldito Covid se llevó por delante muchas cosas de mi mente, pero cuando pienso en volver a Anoeta se me agolpan los recuerdos y esos grandes momentos que vivimos juntos. Sin duda, el mejor de todos fue la Copa de Zaragoza. Aquel mar blanquiazul en La Romareda..., Arconada levantando el puño tras parar el penalti decisivo... Fue tremendo.

Ahora deseo todo lo mejor para la Real y me gustaría que siempre estuviéseis con el equipo. En los buenos momentos, y sobre todo en los malos. La Real es un club muy especial y vosotros también lo sois. Sé que esta temporada no ha empezado como todos quisiéramos, pero para Sergio no es fácil sustituir al gran Imanol, con todo lo que consiguió. Gracias de verdad a todos. Recibir la insignia de oro y brillantes me llena de orgullo. Espero que hoy gritemos fuerte otra vez, «bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, Real»!

