«Esto es una carrera de fondo y le vamos a dar la vuelta»

400 partidos jalonan la trayectoria de Mikel Oyarzabal con la camiseta txuri-urdin. Una cifra redonda que no pudo ser festejada con un triunfo en ... el Tartiere. El capitán, como siempre, habla claro e insiste en la idea de que «la primera que tuvieron, nos metieron gol». Se marcha con la selección pero cree que hay argumentos para subir posiciones.

– ¿Qué valoración hace del partido? El inicio fue francamente bueno pero el segundo tiempo bastante malo.

– Sí, tú lo has dicho. Creo que empezamos bien, jugando a lo que nosotros queríamos y generando ocasiones, pero no aciertas y en la primera ocasión que más o menos tienen, nos generan esa transición y nos hacen el gol. Luego en el segundo tiempo creo que tampoco estuvimos cómodos, no llevamos el partido donde nosotros queríamos y ellos a nivel defensivo estuvieron bien. Con el 1-0 se encontraron cómodos y en el escenario que ellos querían y es una pena.

– ¿Cómo explica la desconexión en la segunda mitad? Es como si no existiera el equipo en ataque. No sé si fue por mérito del rival o demérito de ustedes.

– Bueno, creo que fue un poco de las dos cosas. Cuando encajas el gol creo que nosotros quizás entramos también un poquito en la precipitación. Creo que no dimos continuidad a lo que estábamos haciendo hasta ese momento del gol, y así fue más difícil. Pero creo que ellos mejoraron porque al principio tampoco habían conseguido ajustar bien. Luego, una vez el gol y en el segundo tiempo, creo que estuvieron mejor que nosotros.

– Da la sensación que si se hubiese acertado en los tres partidos, podrían haber ganado los tres perfectamente. En todos los encuentros ha habido fases buenas de juego.

– Sí, es así. Creo que si aciertas en esas primeras ocasiones que generas y una de las que tienes consigues hacer gol, creo que el partido cambia por completo. Te quedas con ese sabor amargo porque otra vez en una transición y sin que ellos apenas generaran nada pues te hacen un gol. Otra vez en transiciones, es algo que obviamente tenemos que mejorar.

– ¿Cómo se corrige eso? Son mínimo tres goles así. En la jugada del Espanyol, Turrientes y Sergio hacen falta, pero cae el balón suelto y también marcan...

– Bueno, creo que el concepto y el mensaje está claro. Todo el mundo sabe que hay que parar, con o sin falta, pero luego hay mil circunstancias en el momento. El otro día creo que se intentó y no se consiguió pese a tratar de hacer falta. Gorrotxa en Oviedo llega y a pesar de estar en desventaja, llega hasta él. Lo malo es que se bate en el duelo y le gana. Se le va por fuera y saca un buen centro, hace un buen remate su compañero y es un gran gol. Creo que es un cúmulo de muchas cosas. La idea es siempre parar porque luego tampoco nos hacen tantas transiciones. Es así. Es una pena que en la única que generan en el primer tiempo te hagan gol.

– Si ante el Espanyol sí daba la sensación de que podía llegar el 3-2, en Oviedo si se juega otra parte más tampoco se hubiese empatado.

– Bueno, con la calidad que tenemos puede ser que hiciéramos gol, pero el equipo no estuvo bien en esa segunda mitad. No estuvimos nada cómodos y eso es culpa nuestra también, porque quizás no estuvimos ni acertados, ni ordenados, ni tuvimos esa calma que requieren muchas veces situaciones como esas para darle la vuelta. Eso sí, hay que darle un poquito de valor a lo que hicieron ellos porque en el descanso ajustaron y nos anularon, nos minimizaron comparando a todo lo que hicimos en el primer tiempo. Es una pena, pero tenemos ahora tiempo para mirar, corregir y para intentar buscar la solución y a por lo que viene.

– Sergio tardó en el Tartiere como veinte minutos en salir del vestuario para la rueda de prensa. ¿Qué les dijo?

– Dijo poca cosa porque estuvieron mucho tiempo esperándome a mí, que estaba haciendo entrevistas para prensa. El mensaje fue breve, pero lo que pasa de puertas hacia adentro se queda ahí.

– Por momentos parecieron desesperados por el tiempo que se perdió en el partido. ¿Merece el fútbol una reflexión en ese sentido?

– Bueno, creo que es un poco ventajista hablar de eso. Al final cuando la cosa va para ti, nunca lo tienes en cuenta, y cuando te va en contra quejarse creo que no es bueno. Hubo situaciones de sobra para añadir tiempo en las dos partes. Entre los golpes de cabeza, la lesión de uno de ellos, el golpe en la cabeza de Aihen... El árbitro hizo su labor y lo que tocaba, y se están dando pasos para intentar que cada vez haya menos de eso y se juegue más, que es lo que todos queremos.

– No es la mejor forma de cumplir 400 partidos, pero ahí están. ¿Vendrán muchos más?

– Bueno, espero que sí, espero que todavía queden muchos más. No te voy a decir que el doble porque eso son muchos, pero iremos a por más. A pesar de que no ayudé a sacar un buen resultado y lo que pasó en el campo, me siento orgulloso de ello. Estoy muy feliz y en el sitio en el que quiero estar. Me siento querido, me siento valorado y voy a hacer todo lo posible cada día y cada vez que me ponga este escudo para pelear por él e intentar llevarlo lo mejor y lo más alto posible.

– Una nueva posición para usted. Arrancó en banda, luego en punta, ahora retrasa su posición...

– Tengo que rendir donde me toque. Es cierto que es una posición que conozco porque en categorías inferiores jugué mucho ahí, aunque es cierto que en profesionales no he solido pisar mucho esa zona. Si Sergio decide y cree que puedo aportar ahí, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible en cada situación y en cada contexto de partido.

– ¿Qué espera del cierre del mercado? No sé si esto les ha podido despistar un poco con tanto baile de nombres.

– No lo sé, no voy a ser yo quien hable de eso. Los que tengan que tomar decisiones ya las tomarán siempre intentando mirar lo mejor para el equipo. Si viene alguien será bienvenido y si no, los que estamos iremos a muerte. Si alguno al final sale, pues desearle también lo mejor. Creo que es fútbol y es parte de este negocio y nunca vamos a poder controlar del todo eso.

– Como capitán envuelto en mil situaciones diferentes, ¿qué mensaje le manda a la afición?

– Bueno, pues que a todos nos hubiera gustado llevar más puntos de los que llevamos, pero esto es una carrera de fondo y vamos a intentar por todas las vías darle la vuelta a esta situación. Queremos ganar, queremos sumar de tres y estamos todos en ese camino. Nos toca ayudar a todos, no solo a mí. Y a la afición, pues que les necesitamos también cerca porque ellos son un motor importante, sobre todo cuando jugamos en casa, que ya lo saben. En Oviedo también vino mucha gente y lo cierto es que se nota cuando están con nosotros. Darles las gracias por ayudarnos, y simplemente decirles que todos juntos somos más fuertes y que creo que le vamos a dar la vuelta a la situación.