Carrera agradece los regalos del Andorra y el Sanse vuelve a ganar

El Sanse actuó con educación. El Andorra le ofreció dos regalos y los aceptó de buen grado. Los celebró con dos goles para volver a ... ganar en Liga ocho jornadas después y ya de paso salir del descenso. El filial txuri-urdin fue eléctrico cuando tocó correr hacia delante y sobrio cuando el rival le llevó hacia atrás. Los de Ansotegi se sienten cómodos en esa dualidad. Entre la amenaza ofensiva y la resistencia defensiva, y volvió a celebrar esa necesaria victoria que se le escapaba desde la primera jornada.

El conjunto guipuzcoano ataca con la alegría que otorga la juventud y defiende con la solidaridad que requiere la categoría. Todos juntos. Los nueve puntos que suma en su casillero no se corresponden con el nivel que está ofreciendo hasta el momento. Demostraciones como la de esta tarde ante uno de los equipos más en forma de la competición así lo atestiguan.

A los tres minutos de juego se encontró con un inesperado regalo. Gael Alonso, tratando de ceder el balón atrás hacia su guardameta, dejó el cuero en bandeja a Carrera para que este perforara la portería rival. El Sanse no perdonó, no lo hizo el Granada una semana antes y no lo iba a hacer tampoco el filial blanquiazul ahora.

El partido no había hecho más que empezar y los de Ansotegi ya mandaban en el marcador. El guion del encuentro era inmejorable, porque al Sanse no le importuna verse sin balón si luego tiene la capacidad de trenzar rápidas transiciones al contragolpe. El técnico de Berriatua salió con jugadores eléctricos arriba, Díaz, Marchal y Carrera, bien acompañados además por Mikel Rodríguez y Gorosabel, para poder castigar cualquier despiste rival, como así sucedería a lo largo del encuentro.

La ventaja reforzó el juego de los locales, que si bien vieron como poco a poco el Andorra iba ganando protagonismo en busca del empate, supieron resistir ante las acometidas visitantes. Principalmente por fuera, con Jastin insistente por la izquierda y Minsu amenazador por derecha.

La acción que sentencia

El surcoreano tuvo el empate en sus botas con un disparo cruzado a los veinte de juego que se marchó fuera y más tarde con un pase atrás que Beitia salvó in extremis. El Sanse aguantaba y también salía con peligro a la carrera, mientras los pirenaicos rondaban la igualada.

La segunda mitad arrancó igual que la primera, con un Sanse inspirado que volvía a aprovechar otro obsequio andorrano, esta vez de Molina. En su intento de cortar un envío de Mikel Rodríguez a Gorosabel asistió a Carrera para que el errenteriarra volviera a batir a Yaakobishvili a placer. El 2-0 ponía tierra de por medio y a la hora de juego tendría lugar la acción que sentenció el choque.

No se trataba del tercer gol de la tarde, sino de la expulsión por roja directa de Gael Alonso, el central visitante que protagonizó una entrada temeraria sobre Marchal. El colegiado le mandó a vestuarios sin dudar. Quedaba media hora de juego, pero el partido no volvió a ser el mismo.

El Andorra de Ibai Gómez no dio un paso atrás a pesar de contar con un hombre menos y el Sanse no pecó de novato. Olió la sangre y castigó con espacios repetidamente. Astiazaran se unió a la fiesta con un zurdazo al palo largo tras apertura de Gorosabel y Darío Ramírez desperdició una jugada de gol o gol en la recta final del duelo. Los regalos no se rechazan.