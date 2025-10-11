Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carrera celebra el primer gol del partido ante el Andorra esta tarde en Anoeta. DE LA HERA
Real Sociedad

Carrera agradece los regalos del Andorra y el Sanse vuelve a ganar

El filial txuri-urdin sale del descenso después de vencer (3-0) al conjunto pirenaico en Anoeta gracias a los dos goles del errenteriarra y uno de Astiazaran

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:01

Comenta

El Sanse actuó con educación. El Andorra le ofreció dos regalos y los aceptó de buen grado. Los celebró con dos goles para volver a ... ganar en Liga ocho jornadas después y ya de paso salir del descenso. El filial txuri-urdin fue eléctrico cuando tocó correr hacia delante y sobrio cuando el rival le llevó hacia atrás. Los de Ansotegi se sienten cómodos en esa dualidad. Entre la amenaza ofensiva y la resistencia defensiva, y volvió a celebrar esa necesaria victoria que se le escapaba desde la primera jornada.

