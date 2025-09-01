Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado

Carlos Soler se convertirá también este lunes en nuevo futbolista de la Real a cambio de seis millones de euros más uno en variables por ... el 50% del pase del futbolista. Las conversaciones entre el club txuri-urdin y Soler están acordadas desde el fin de semana, pero diferentes flecos entre el valenciano y el PSG están dilatando una operación que llegará a buen puerto en cuanto el centrocampista supere las pertinentes pruebas médicas a las que se someterá en cuanto llegue a Donostia.

Como ocurre con Yangel, el empuje del futbolista ha sido clave para que Soler termine fichando por la Real. Con contrato hasta 2027 en el PSG pero descartado por Luis Enrique como la pasada temporada, Soler tenía claro que debía salir de París para relanzar su carrera deportiva. El valenciano quería aterrizar de nuevo en la Liga y en cuanto supo del interés de la Real no dudó en comunicar a sus agentes que trataran de cerrar un acuerdo con el club txuri-urdin. Ambos clubes llegaron a un acuerdo verbal para cristalizar una cesión, pero las negociaciones siguieron su curso y todas las partes entendieron que el fichaje podía terminar dándose de manera definitiva.

Así fue. La Real y el PSG han acordado que el 50% del pase vaya a parar al club txuri-urdin, algo que solo influye en una hipotética venta puesto que el centrocampista es jugador de la Real a todos los efectos. Según ha podido saber este periódico, Soler lleva días tratando de aterrizar en Donostia, pero diferentes flecos burocráticos acordes a su contrato con el PSG han hecho que la fumata blanca se dilate más de lo esperado. No habrá problemas para que esas cuestiones menores se solucionen y en cuanto pase la revisión médica en Donostia Soler se convertirá en nuevo jugador de la Real. Fuentes de su entorno indican a este periódico que el futbolista apunta a firmar un contrato para las cuatro próximas temporadas, con posibilidad de ampliar una temporada más en caso de que jugador y club estén de acuerdo.

Soler aterriza en Donostia con ganas de reivindicarse después de no tener demasiadas oportunidades en el vigente campeón de Europa. El valenciano jugó cedido la pasada temporada en el West Ham y ahora no quería recalar a préstamo de nuevo. Lo ha conseguido.