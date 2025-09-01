Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carlos Soler, sobre una bici en el gimnasio del PSG. PSG

Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado

A la espera del reconocimiento médico, el valenciano será realista a cambio de seis millones por el 50% del pase del futbolista

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Carlos Soler se convertirá también este lunes en nuevo futbolista de la Real a cambio de seis millones de euros más uno en variables por ... el 50% del pase del futbolista. Las conversaciones entre el club txuri-urdin y Soler están acordadas desde el fin de semana, pero diferentes flecos entre el valenciano y el PSG están dilatando una operación que llegará a buen puerto en cuanto el centrocampista supere las pertinentes pruebas médicas a las que se someterá en cuanto llegue a Donostia.

