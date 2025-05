Un canterano de la Real, artífice del ascenso del Ceuta a Segunda

Yago Cantero, central del 2000, que pasó por todas las categorías inferiores de la Real Sociedad hasta que este verano salió de casa, ha encontrado ... acomodo en el Ceuta y el año que viene tendrá oportunidad de jugar en Segunda. El conjunto ceutí ha ascendido matemáticamente este domingo y Cantero ha anotado el primer gol en la victoria 1-2 en Fuenlabrada para que el Ceuta vuelva al fútbol profesional por primera vez desde que descendiera en la temporada 1997/1998 a Segunda B.

No ha sido sencilla la temporada para el central de Bera. En abril del año pasado se rompió el cruzado. Era la temporada en la que terminaba contrato y, por tanto, llegaban los meses en los que debía buscar equipo para emprender su camino fuera de la Real, que no le iba a renovar puesto que ya era mayor y, pese a haber sido esencial en Sanse, no era la apuesta para la posición.

La Real comunicó al término de la pasada temporada cinco bajas, entre las que no se encontraba Cantero, lesionado de gravedad. El conjunto txuri-urdin, en un gesto que le honra, explicó que le ampliarían la vinculación hasta que terminara la su recuperación.

Pese a estar lesionado, el Ceuta, club importante en Primera RFEF, apostó ciégamente por él y le firmó en septiembre, cuando todavía no estaba listo para jugar. El 28 de septiembre jugó su primer partido de la temporada, titular y noventa minutos, y nadie más le volvió a sacar del campo en todo el año.

Ha jugado completos todos los demás partidos de la temporada, siendo pieza fundamental en la defensa del Ceuta, a excepción de un partido ante el Villarreal B en el que cumplió sanción por acumulación de amarillas. Ha anotado dos goles en toda la temporada, el más importante este domingo.