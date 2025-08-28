Caleta-Car: «¿Un deseo? La Champions League»

El nuevo programa de Goazen Reala! permite a la afición conocer al primer fichaje de este verano. En una entrevista realizada por el periodista de DV Raúl Melero, Duje Caleta-Car se expresa por primera vez como jugador de la Real Sociedad en una agradable conversación.

Por otro lado, la actualidad txuri-urdin sigue cogiendo ritmo de crucero con la operación salida y llegada. Los periodistas Maite Jiménez, Ángel López y Beñat Barreto analizan desde el cuartel general de Goazen Reala! la venta de Urko, ya oficial, y la incorporación de Carlos Soler, cerrada.

Sin olvidar, por supuesto, el plano deportivo. La Real Sociedad se juega su primera victoria de la temporada el sábado en Oviedo y la previa del encuentro también ha sido objeto de debate en estenuevo programa de Goazen Reala!.

Todos los programas de Goazen Reala!

