Caleta Car, durante la entrevista de Goazen Reala!
Caleta Car, durante la entrevista de Goazen Reala!
Caleta-Car: «¿Un deseo? La Champions League»

El central croata ofrece su primera entrevista en el programa Goazen Reala! de DV

Maite Jiménez, Ángel López, Beñat Barreto y Raúl Melero

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:03

El nuevo programa de Goazen Reala! permite a la afición conocer al primer fichaje de este verano. En una entrevista realizada por el periodista de DV Raúl Melero, Duje Caleta-Car se expresa por primera vez como jugador de la Real Sociedad en una agradable conversación.

Por otro lado, la actualidad txuri-urdin sigue cogiendo ritmo de crucero con la operación salida y llegada. Los periodistas Maite Jiménez, Ángel López y Beñat Barreto analizan desde el cuartel general de Goazen Reala! la venta de Urko, ya oficial, y la incorporación de Carlos Soler, cerrada.

Sin olvidar, por supuesto, el plano deportivo. La Real Sociedad se juega su primera victoria de la temporada el sábado en Oviedo y la previa del encuentro también ha sido objeto de debate en estenuevo programa de Goazen Reala!.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

