Una buena oportunidad para seguir con la buena dinámica de casa

La Real Sociedad B se enfrenta al Córdoba este domingo (14.00 horas) en un duelo en el que la plantilla donostiarra buscará seguir con ... la buena dinámica en casa. El equipo, que todavía no conoce la derrota en Anoeta, se medirá a un rival en la zona de descenso, contra el que el filial podrá seguir sumando experiencia, pero que quizás puede convertirse en su segunda víctima del curso. «Es una buena oportunidad para lograr los tres puntos. Es otro partido muy importante para nosotros, contra un gran rival, en el que intentaremos hacerlo lo mejor posible», ha afirmado Jon Ansotegi en la rueda de prensa previa al choque.

Enfrente esperará un rival «valiente, en buena forma y al que será difícil hacer daño». Después de enfrentarse en este arranque liguero a tres equipos que descendieron de Primera División a Segunda, el partido de este domingo contra el Córdoba es una buena oportunidad para dar un paso hacia adelante. «Los rivales no han empezado de la mejor manera la temporada, pero les veo capaces de ir hacia arriba si consiguen dar con la tecla. Es un equipo muy físico, capaz de hacer daño a cualquiera», ha manifestado el de Berriatua.

La gran incógnita respecto al posible once inicial será quién cubrirá la posición de central derecho, que queda vacía tras la convocatoria de Kita con Japón para el Mundial Sub-20 y la baja por lesión de Luken Beitia, que finalmente no entra en la convocatoria. Además, la llamada de Le Barbier con el primer equipo le quita a Ansotegi la posibilidad de contar con él para la zaga defensiva. «Dependemos de otros para después hacer nuestros planes, no voy a decir quién va a jugar, pero contamos con jugadores suficientes para cubrir esas bajas».

En Segunda División, cualquier mínimo error se paga caro, y así se vio en la jornada pasada contra el Eibar, en el primer gol en propia puerta tras una mala salida de balón entre Fraga, Kita y Balda. «Lo que no voy a hacer es animar a los jugadores a que se atrevan y después echarles en cara sus fallos por ser valientes. Quiero que lo sigan intentando y ya aprenderemos juntos de esas jugadas», ha expresado el técnico de los potrillos.