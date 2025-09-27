Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ansotegi, durante una rueda de prensa en una imagen de archivo. Iñigo Royo
Sanse

Una buena oportunidad para seguir con la buena dinámica de casa

El filial se enfrenta este domingo en Anoeta al Córdoba (14.00 horas), en un duelo en el que la incógnita está en quién ocupará esa posición del central derecho

Xabier Manzanares

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:08

La Real Sociedad B se enfrenta al Córdoba este domingo (14.00 horas) en un duelo en el que la plantilla donostiarra buscará seguir con ... la buena dinámica en casa. El equipo, que todavía no conoce la derrota en Anoeta, se medirá a un rival en la zona de descenso, contra el que el filial podrá seguir sumando experiencia, pero que quizás puede convertirse en su segunda víctima del curso. «Es una buena oportunidad para lograr los tres puntos. Es otro partido muy importante para nosotros, contra un gran rival, en el que intentaremos hacerlo lo mejor posible», ha afirmado Jon Ansotegi en la rueda de prensa previa al choque.

